Von Christian Althoff

Bielefeld (WB). Die Leichen des serbischen Sängers Saban Saulic (67) und seines Keyboarders Mirsad Keric (43) sollen an diesem Donnerstag in Bielefeld von Rechtsmedizinern der Uni Münster obduziert werden.

Das bestätigte am Mittwoch Staatsanwalt Christoph Mackel, der den Unfalltod der beiden untersucht.

Unfall auf der A2 bei Verl Fotostrecke

Foto: Carsten Borgmeier

Wie berichtet, hatte ein betrunkener Gütersloher (34) am Sonntag auf der Autobahn 2 bei Verl mit einem Mazda den Seat Ibiza gerammt, in dem die beiden Musiker und ein dritter Mann saßen. Alle wurden schwer verletzt. Sie kamen von einem Auftritt im Bielefelder Farinda-Club. Keric fuhr den Kleinwagen, Saulic saß auf dem Beifahrersitz.

Der auf dem Balkan sehr populäre Volksmusiker Saban Saulic konnte das Autowrack verlassen und setzte sich auf die Leitplanke. Er wurde von Rettungskräften ins Städtische Krankenhaus Bielefeld gebracht, wo er Stunden später für tot erklärt wurde. Der Keyboarder kam mit schweren Schädel-Hirn-Verletzungen ins Bielefelder Krankenhaus Gilead, wo Dienstag sein Tod festgestellt wurde. Serbiens Präsident Aleksandar Vucic kondolierte der Familie von Saulic, wie die Zeitung »Politika« berichtete. Außen­minister Ivica Dacic sprach der Familie »als Freund und grosser Verehrer« sein Beileid aus.

Bei Saban Saulic soll die Aorta gerissen sein

Die Obduktion soll klären, woran die beiden Unfallopfer ge­storben sind – und ob sie angeschnallt waren. »Das ist wichtig, wenn es in einem Prozess um die Strafzumessung geht«, sagte Staatsanwalt Mackel.

Nach vorläufigen Erkenntnissen der Ärzte soll bei Saban Saulic die Aorta gerissen sein, was ein inneres Verbluten bedeuten würde. Ein Notfallmediziner: »Bei einer starken inneren Blutung sinkt der Blutdruck rapide, und der Pulsschlag steigt, weil das Herz alles versucht, um noch Blut durch den Körper zu pumpen.« Diese Symptome könnten zwar vor Ort festgestellt werden, aber es gebe keine Möglichkeit, einzugreifen. »So ein Patient muss schnellstmöglich in eine Klinik.«

Der Unfallfahrer, der den Mazda gestohlen haben soll, sitzt in Untersuchungshaft. Sein Anwalt Jerrit Schöll sagte nach einem Besuch im Gefängnis, sein Mandant stehe unter Schock. »Er hat nach eigenen Angaben keine Erinnerung an den Unfall und kann nicht fassen, was Sonntag passiert ist.«

Familie seines Mandanten werde im Internet bedroht

Die Familie seines Mandanten werde im Internet bedroht, Fotos des Beschuldigten würden in Foren veröffentlicht. »Dagegen werde ich vorgehen.« Sein Mandant habe entgegen ersten Annahmen doch einen festen Wohnsitz. »Möglicherweise werde ich deshalb beantragen, den Haftbefehl außer Vollzug zu setzen.«

Zu Gerüchten, Serbiens Regierung habe veranlasst, den Leichnam des Volksmusikers schnellstmöglich mit einer Regierungs­maschine nach Serbien zu überführen, wollte eine Botschaftsmitarbeiterin in Berlin am Mittwoch nichts sagen. Auch das serbische Generalkonsulat in Düsseldorf äußerte sich nicht. Es soll versucht haben, eine schnellere Obduktion der Toten zu erreichen, was aber am Terminplan der Rechtsmediziner gescheitert sein soll.