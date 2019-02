Bielefeld (dpa). Im Prozess um den Dreifachmord in Hille hat ein Gutachter den Beteuerungen eines Angeklagten widersprochen. Blutspritzer an seiner Jacke seien eindeutig entstanden, als der Träger der Jacke eines der Opfer getötet habe, sagte Rechtsmediziner Bernd Karger am Donnerstag vor dem Landgericht Bielefeld.