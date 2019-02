Bielefeld (WB). Die CDU Bielefeld hat der Paprika-Koalition aus SPD, Grünen und Paprika/Bürgernähe Versagen in der Ordnungs- und Sicherheitspolitik vorgeworfen. »Die Paprika-Koalition verschließt die Augen vor den unsäglichen Zuständen an der ›Tüte‹, auf dem Treppenplatz und an weiteren Stellen in unserer Stadt«, kritisiert CDU-Ratsfraktionschef Ralf Nettelstroth.