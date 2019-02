Die Schließung des Logistikzentrums in der Stadtheider Straße in Bielefeld wurde bekannt gegeben. Foto: Oliver Schwabe

Von Bernhard Hertlein

Bielefeld (WB). Der Verlust der Lizenz für Camel active hat bei Seidensticker gravierendere Folgen als bisher bekannt. Gestern kündigte das Textilunternehmen den Abbau von 120 Arbeitsplätzen an, davon 100 am Stammsitz in Bielefeld. Die Logistik wird ausgelagert.