Von Kerstin Sewöster

Mit elf Jahren kam Mirzakarim erstmals nach Bielefeld. Foto: Oliver Schwabe Mit elf Jahren kam Mirzakarim erstmals nach Bielefeld. Foto: Oliver Schwabe

Dr. Onno Frerichs, Chefarzt der Klinik für Plastische, Ästhetische und Handchirurgie, kennt den jungen Mann seit der ersten OP in Bielefeld. Wie oft er ihn operiert hat, kann ernur schätzen. »Wohl an die zehn Mal kann es gewesen sein«, vermutet er. Mirzakarim Tillaboev war acht Jahre alt, als er beim Spielen an einem Generator mit Starkstrom in Berührung kam und großflächige Verbrennungen erlitt.

Die starke Narbenbildung führte dazu, dass er weder Arme noch Beine bewegen konnte. Obwohl er in den folgenden drei Jahren in Usbekistan 45 Mal operiert wurde, blieb sein Leben stark eingeschränkt: Seine Hände waren völlig verformt, sein Kinn an der Brust verwachsen. »Mirzakarim konnte seine Hände nicht nutzen, hatte Schwierigkeiten beim Essen und Trinken«, erinnert sich Dr. Frerichs an den damals jungen Patienten, den er zum ersten Mal drei Jahre nach dem schweren Unfall traf.

Studium in Lettland

Über den Verein Friedensdorf Oberhausen kam der gezeichnete Junge nach Bielefeld. Immer wieder hilft das Klinikum Mitte jungen Menschen aus Kriegs- und Krisengebieten. Die Zeit zwischen den Operationen verbrachte Mirzakarim Tillaboev im Friedensdorf. Wenn möglich, verbrachte er längere Pausen zwischen den Eingriffen bei seinen Eltern und seinen beiden Geschwistern in Usbekistan. »Zeitweilig konnte ich Deutsch besser als meine Muttersprache«, erzählt Mirzakarim Tillaboev. Heute könne er zumindest noch sehr gut Gesprächen in deutscher Sprache folgen. Dr. Onno Frerichs überschlägt, dass Mirzakarim wohl zusammengerechnet ein Jahr im Bielefeld Klinikum verbracht hat. Die Kosten, grob überschlagen, belaufen sich auf 50.000 Euro.

Diese 50.000 Euro und die Unterstützung des Friedensdorfes haben Mirzakarim Tillaboev ein selbstbestimmtes Leben ermöglicht. »70 Prozent meiner Haut ist Narbengewebe, aber ich fühle mich nicht als Invalide«, sagt der junge Mann, der voller Tatendrang steckt. Nach seinem Schulabschluss bewarb er sich um Stipendien, die er auch erhielt. Er ging nach Lettland und studierte Cinematografie. Seinen Bachelor-Abschluss hat er im Sommer letzten Jahres abgelegt. Eineinhalb Jahre will er noch in Lettland bleiben, um praktische Erfahrungen im Filmgeschäft zu sammeln, bevor er nach Usbekistan zurückkehrt, um Filme zu drehen. Seinen Lebensunterhalt während des Studiums verdient sich Mirzakarim Tillaboev mit Nebenjobs.

Der junge Mann, der als Regisseur arbeiten will, steckt voller Pläne: Ein Kurzfilm, den er bei den Filmfestspielen in Venedig und Cannes vorstellen kann, ist sein nächstes Ziel. »Und bis ich 30 Jahre alt bin, möchte ich in Hollywood arbeiten«, meint er selbstbewusst. Sein Lieblingsregisseur ist James Cameron. Sein Lieblingsfilm »Der Zauber von Ma­lèna« von Guiseppe Tornatore.

Die Begeisterung für Filme kommt bei dem jungen Mann nicht von ungefähr: »Ich habe so lange im Bett liegen müssen und konnte nur fernsehen. Irgendwann dachte ich: So etwas möchte ich auch machen.«

Für Dr. Onno Frerichs ist Mirzakarim Tillaboev nicht der erste junge Patient, der ihm vom Friedensdorf vermittelt wurde, und doch ein ganz besonderer. »Oft bekommen wir gar keine Rückmeldung, die Kontakte versanden«, blickt er auf die vielen Begegnungen zurück. Auch schafften es nicht alle sowie Mirzakarim ihr Leben in die Hand zu nehmen, sondern blieben auf sich allein gestellt, stigmatisiert. Für Frerichs ist es deshalb das Wiedersehen ein schöner Erfolg.

Helfer im Internet gesucht

Da das Friedensdorf nur Kinder vermittelt, musste Mirzakarim selbst die Initiative ergreifen. Als die Wunde an seinem Bein immer größer wurde, ging der 23-Jährige im Internet auf die Suche nach seinen ehemaligen Helfern in Bielefeld. Mit seinem Ersparten machte er sich auf den Weg nach Bielefeld, wo er auch ein kleines Appartement selbst bezahlt. Die Operationskosten übernimmt das Klinikum – »eine großzügige Geste der Geschäftsleitung«, wie Dr. Frerichs betont.