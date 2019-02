Bielefeld/Steinhagen (WB/hz). Bei einem Unfall auf der Steinhagener Straße an der Grenze zwischen Bielefeld und Steinhagen ist am Sonntagnachmittag ein Motorradfahrer (56) aus Rheda-Wiedenbrück gestorben. Die Straße ist noch bis vermutlich 18 Uhr gesperrt.

Eine 18-jährige VW-Golf-Fahrerin aus Bielefeld-Ummeln war am Nachmittag auf der Steinhagener Straße in Richtung Bielefeld unterwegs. In Höhe der Hausnummer 67 in Bielefeld-Ummeln wollte sie gegen 14.55 Uhr nach rechts in eine Anliegerstraße abbiegen. Das erkannte ein hinter ihr fahrender BMW-Fahrer aus Steinhagen offenbar zu spät. Zunächst versuchte er nach links in den Gegenverkehr auszuweichen und krachte dann gegen das linke Hinterrad des Golfs.

Der VW Golf wurde nach dem Zusammenprall auf einen angrenzenden Acker geschleudert. Der mehr als zwei Tonnen schwere BMW X5 geriet in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem BMW-Motorrad des Mannes aus Rheda-Wiedenbrück.

Schaden liegt bei etwa 30.000 Euro

Das Motorrad krachte danach noch gegen einen an der Straßenseite geparkten Toyota Kombi. Ein Notarzt wurde mit dem Rettungshubschrauber Christoph 13 eingeflogen. Aber für den Motorradfahrer kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Die Golf-Fahrerin erlitt einen Schock. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf 30.000 Euro.