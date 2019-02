In einer gelungenen »großen Koalition« lassen das BKV-Ballett, die Crazy Lady’s und die Garde die 1970er Jahre musikalisch und optisch lebendig werden. Mit dem aktuellen Programm feiert der Brackweder Karnevalsverein sein 70-jähriges Bestehen. Foto: Kerstin Sewöster

Von Kerstin Sewöster

Bielefeld (WB). »Ob jung oder alt, ob blond oder grau – wir rufen zusammen ‘Brackwede helau’«. Der vom Prinzenpaar ausgegebene Schlachtruf für den 41. Seniorenkarneval war am Wochenende Programm. Mehr als fünf Dutzend Büttenredner, Tänzer und auch Sänger im Kindergarten- bis zum Rentenalter brachten 500 Menschen in der Aula des Gymnasiums in Feierlaune.