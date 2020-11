Löhne/Bielefeld (WB). Bei dem sogenannten Spatenstiel-Prozess ist es am Dienstagvormittag zu Tumulten gekommen. Die Frau des Hauptangeklagten, der aktuell in der JVA Bielefeld-Senne untergebracht ist, geriet während einer Verhandlungspause mit den Töchtern und der Witwe des verstorbenen Opfers in eine verbale Auseinandersetzung.

Von Westfalen-Blatt