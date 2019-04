Bielefeld (WB/MiS). In spätestens drei Wochen soll die Radstation im ehemaligen Postgebäude an der Nahariyastraße komplett nutzbar sein. Sie soll als Übergangsquartier dienen, bis wahrscheinlich am alten Standort direkt am Hauptbahnhof auf kleinerer Fläche ein neues Fahrradparkhaus errichtet werden kann.