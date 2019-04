Von Sabine Schulze

Bielefeld (WB). Weil er sich eigentlich recht fit fühlte, ist Cord Wiljes 2004 seinen ersten »Hermann« gelaufen – allerdings unvorbereitet. »Nach 20 Kilometern hat es mich fast zerrissen«, erzählt er. Er kam zwar ins Ziel, aber es ging ihm nicht sooo gut. Beim nächsten Hermannslauf war der heute 49-Jährige dann gut trainiert – dank einer Uni -Laufgruppe. Die leitet Wiljes mittlerweile selbst. Und nimmt in diesem Jahr seinen 16. Hermann in Angriff.

Geboren und aufgewachsen ist Cord Wiljes in Braunschweig, zum Chemiestudium aber kam er nach seinem Wehrdienst an die Universität Bielefeld. »Die Stadt war für mich zwar ein unbeschriebenes Blatt, aber nachdem ich sie erkundet hatte, habe ich mich sofort in Stadt und Uni verliebt«, erzählt er. Besonders faszinierte ihn die Interdisziplinarität, die an der Hochschule gelebt wurde. »Das ist mittlerweile vielfach kopiert, war damals aber revolutionär.«

Von 1990 bis 1997 studierte Wiljes Physikalische Chemie, durch ein Projekt seiner Arbeitsgruppe erhielt er den Anstoß, sich mit dem noch jungen »worldwide web« zu befassen. Dadurch allerdings bekam seine berufliche Laufbahn eine andere Richtung: Sieben Jahre lang arbeitete Wiljes im Bereich der Neuen Medien bei Bertelsmann und war danach einige Jahre selbstständig tätig, bevor er sich am Exzellenzcluster Citec der Universität auf eine Stelle im Bereich des »semantic computings« bewarb. »Ziel ist, dass intelligente Maschinen den Inhalt von Websites verstehen, dabei Weltwissen erwerben und zum Beispiel Fragen vernünftig beantworten können«, erklärt Cord Wiljes.

»Die Universität ist hier bundesweit ein Vorreiter«

Semantische Datenbanken sind auch Thema der Dissertation, an der Wiljes arbeitet – neben seiner neuen Tätigkeit im Forschungsdaten-Management. Das hat die Universität Ende 2018 als Kompetenzzentrum quasi als Mischung aus Rechenzentrum und Universitätsbibliothek eingerichtet, um anderen Forschern – so weit rechtlich und technisch möglich – wissenschaftliche Daten zur Verfügung zu stellen. »Die Universität ist hier bundesweit ein Vorreiter«, würdigt Wiljes den Aufruf des Rektorats zur »open science«.

»Egal, ob es um physikalische Messdaten, Umfragen aus der Psychologie oder historische Texte geht: Alles, was in der Forschung an Erkenntnissen gewonnen wird, soll möglichst breit anderen Wissenschaftlern zur Verfügung gestellt werden«, erklärt er. Dafür werden die Daten dokumentiert, archiviert und publiziert, um letztlich geteilt werden zu können. »Weil alles kuratiert werden muss, lernt man immer mit und bekommt einen Einblick, wie in anderen Disziplinen gearbeitet wird«, sagt Wiljes. Aktuell arbeiten er und seine beiden Kollegen unter anderem daran, den Nachlass des verstorbenen Bielefelder Historikers Hans-Ulrich Wehler aufzubereiten.

»Sport muss Spaß machen.«

Arbeit und Promotion hindern Wiljes aber nicht, sportlich zu sein. Nach wie vor – wie schon in Studententagen – besucht er einen Fitnesskurs des Uni-Hochschulsports und hat Spaß daran, zu Musik Beweglichkeit, Kraft und Ausdauer zu trainieren. Daneben leitet er eine Laufgruppe – selbstverständlich hat er einen Übungsleiterschein – und hat vor zehn Jahren das Ballett für sich entdeckt. Allerdings, gesteht der 49-Jährige zu, ist er als Mann hier fast ein Exot. »Das Schöne am Ballett ist, dass es nicht nur Sport, sondern vor allem darstellende Kunst ist. Mich hat gereizt, mich dem Thema Tanz rational zu nähern über streng vorgegebene Figuren und Abfolgen.«

Ansonsten ist sein Credo: »Sport muss Spaß machen.« Und was Spaß macht, sei beim Hochschulsport, an dem Studenten, Mitarbeiter und Angehörige teilnehmen können, gut auszuprobieren: »Es gibt so viele Kurse und Sportarten, das ist toll.«

Außerdem, schwärmt Cord Wiljes, treffe man interessante Menschen. »Unsere Laufgruppe ist bunt gemischt: Es gibt Studenten ebenso wie Professoren, und der älteste ist 75. Außerdem sind verschiedene Nationen vertreten: Wir haben Teilnehmer aus der Türkei, aus Chile, Äthiopien, Norwegen oder England.« Zweimal in der Woche und einmal am Wochenende werden die Laufschuhe geschnürt, zudem hat im März als Vorbereitung auf den Hermannslauf ein gemeinsames Harz-Wochenende stattgefunden. »Das Wichtigste beim Laufen ist aber nicht der Wettkampf. Es ist das Gefühl, in der Natur zu sein, die Jahreszeiten zu spüren und auch einmal nass zu werden.«