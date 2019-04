Bielefeld (WB/sb). Der Brand eines Türschilds in der Klinik Gilead IV in Bethel hat am Mittwochabend einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst. »Uns wurde eine unklare Rauchentwicklung gemeldet. Bei einem Krankenhaus gehen wir dann immer vom Schlimmsten aus«, berichtet Feuerwehr-Einsatzleiter Dirk Fortmeier.