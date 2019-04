Katia Saalfrank, als »Super Nanny» bekannt geworden, kommt am 22. Mai in die Komödie Bielefeld. Foto: dpa

Bielefeld (WB). Als Erziehungscoach in der Fernsehsendung »Die Super Nanny« ist Katia Saalfrank der Öffentlichkeit bekannt geworden. Die DAK-Gesundheit holt die Expertin am 22. Mai, 19 Uhr, in die Komödie Bielefeld.