Bielefeld (WB). In seinem Büro über dem Besprechungstisch hängt ein symbolträchtiges Bild. Es zeigt den Alten Markt, darauf aufgebaut große Buchstaben: »Stadtwerke«. Die Stadtwerke mittendrin, als Dienstleister für Bielefeld. So versteht Geschäftsführer Rainer Müller (52) das Unternehmen, das er seit 1. Januar gemeinsam mit Martin Uekmann führt. Im Gespräch mit WESTFALEN-BLATT-Redakteur Michael Schläger wird aber auch deutlich: Dieser Dienstleister steht vor einem großen Umbruch.

Bei den Stadtwerken muss ich für 3500 Kilowattstunden Strom, den Durchschnittsverbrauch einer vierköpfigen Familie, 1060,97 Euro im Jahr bezahlen, beim günstigsten Anbieter im Netz 956 Euro. Warum soll ich bei Ihnen abschließen?

Rainer Müller: Die Strompreise sind Marktpreise. Wir orientieren uns bei unserer Beschaffungsstrategie eher an langfristigen Zyklen. Wir kaufen die Energie in Tranchen für drei Jahre ein. Deshalb werden wir in den Vergleichsportalen auch nie an erster Stelle sein. Wir wollen uns auch gar nicht mit den Discountern messen. Wir sind als Unternehmen hier vor Ort, nur wir bieten die Beratung und den Service vor Ort, können über die reine Energie weitere Dienstleistungen anbieten. Dass die Bielefelder das anerkennen, zeigt, dass weiterhin 85 Prozent er auch bei uns Kunde sind.

Wird der beschlossene Kohleausstieg bis 2038 zum weiteren Preistreiber beim Strom?

Müller: Für das Jahr 2019 können wir Preisstabilität versichern. Der Kohlausstieg muss im Zusammenhang mit der Energiewende gesehen werden. Wir haben gesamtgesellschaftlich eine große Aufgabe, neben dem Atomausstieg auch den Kohleausstieg hinzubekommen. Von heute aus betrachtet wäre es reine Spekulation, wie sich der Kohleausstieg auf die Strompreise auswirken wird.

Aber manche rechnen uns ja schon jetzt vor, dass es dann deutlich teurer wird für den Verbraucher

Müller: Letztendlich muss man sehen, dass die Energiebeschaffungskosten nur 25 Prozent des Strompreises ausmachen. Der Rest sind Steuern, Abgaben und Netzkosten. Das relativiert die Thematik auf der einen Seite. Bei den erneuerbaren Energien haben wir auch schon deutliche Fortschritte zu verzeichnen, die auch zu Kostensenkungen führen. Langfristig wird sich das auf die Tarife auswirken. Der Kohleausstieg ist eine große Anstrengung für die gesamte Energiewirtschaft, aber er ist auch machbar.

Ziele desEnergiekonzepts 2020 schon erreicht

Bis 2030 sollen 65 Prozent des Stroms regenerativ sein. Klappt das auch bei den Stadtwerken?

Müller: Mit Erneuerbare Energie und Kraft-Wärme-Kopplung sind wir sehr erfolgreich unterwegs. Wir haben schon jetzt die Ziele unseres Energiekonzepts 2020 erreicht. Das heißt: 20 Prozent Erneuerbare und 40 Prozent CO2-Minderung sind geschafft durch vielfältige Investitionen. Wir haben in Windenergieparks investiert, in die Energiegewinnung aus Abfall aus Abfall. Die Energiewende ist noch lange nicht am Ende. Wir müssen noch sehr viele weitere Investitionen durchführen, das ist aber auch Teil unserer Strategie. Bei Photovoltaik etwa werden wir sicher noch deutliche Schritte machen. Auch im Wärmemarkt wird es darum gehen, den Anteil erneuerbarer Energie deutlich zu erhöhen. Gerade dort gibt es noch Nachholbedarf.

Woher kommt der Strom, wenn das Atomkraftwerk Grohnde, an dem die Stadtwerke beteiligt sind, abgeschaltet wird?

Müller: In Kürze laufen die direkt Grohnde zugeordneten Strommengen aus. Durch die Übertragung von Reststrommengen ist da aber ein Weiterbetrieb bis 2021 möglich. Wir haben ja heute schon einen Bezugsquellenmix aus eigenen Anlagen und aus dem Erwerb von Drittmengen an der Börse. Kraft-Wärme-Kopplung wird ein wichtiger Baustein unserer Beschaffungen sein. Das Mischungsverhältnis wird sich nach dem Ende von Grohnde verschieben. Aus heutiger Sicht werden wir in Zukunft 35 Prozent aus Eigenerzeugung haben und 65 Prozent vom Strommarkt.

Kommt nach dem Ende von Grohnde doch noch die dicke Rechnung für den Rückbau?

Müller: Das Thema liegt in den Händen der Betreibergesellschaft. Dort mussten die Rückstellungen gebildet werden. Es gibt keinen Grund daran zu zweifeln, dass die nicht ausreichen werden.

Die Stadtwerke investieren aktuell 280 Millionen Euro in den Glasfaserausbau in Bielefeld. Wie soll sich das rechnen?

Müller: Mit dem Glasfaserausbau erschließen wir ein ganz neues Geschäftsfeld. Wir bauen eine ganz neue Infrastruktur auf, um die Stadt moderner und digitaler zu machen. Und wir können Infrastruktur. Wir sind jetzt erfolgreich gestartet. Wenn wir kommunale Daseinsvorsorge als unseren Kern sehen, dann ist es wichtig, dass wir auch in einem solchen Feld erfolgreich sind. Gewissermaßen aus einem Kaltstart heraus haben wir ein gutes Jahr im ersten Ausbaubereich Sudbrack erlebt. Die meisten Kunden dort haben sich für einen kostenlosen Hausanschluss entschieden.

Breitband: »Kundenresonanz war verhalten«

Aber wie viele davon sind auch Kunden Ihrer Telefontochter Bitel geworden?

Müller: Heute wird in vielen Fällen der Bedarf für Breitband in einem privaten Haushalt noch nicht so wahrgenommen. Die Kundenresonanz war verhalten. Da mussten wir gegensteuern. In Zukunft werden wir die Hausanschlüsse für 100 Euro anbieten, aber nur noch in Verbindung mit einem Bitel-Vertrag. Das wird in Altenhagen, wo jetzt gearbeitet wird, gut angenommen. Bei den Gewerbekunden haben wir eine positive Resonanz und hohe Abschlussquoten. Wichtig ist für uns, dass wir für unsere Zukunftsthemen eine eigene Infrastruktur aufbauen.

Der Stadtkämmerer hat neulich so eine Art Gewinnwarnung für die Stadtwerke ausgesprochen. Dieses Jahr noch ein leichtes Plus, im kommenden schon ein Minus beim Jahresergebnis. Sind die fetten Jahre dauerhaft vorbei?

Müller: Die Geschäftsführung hat die Ergebnisentwicklung schon seit Jahren sehr transparent kommuniziert. Da kann man nicht von einer Gewinnwarnung sprechen. Hintergrund sind die Herausforderungen der Energie- und der Verkehrswende. Bei uns im Speziellen auch der Ausstieg aus Grohnde. Um die Zukunftsthemen zu bewältigen, benötigen wir auch die entsprechende Kapitalausstattung. Wir müssen in unserer Arbeit gleichzeitig aber auch effizienter werden.

Was bedeuten die zu erwartenden Jahresergebnisse für ihre Verkehrs-Tochter Mobiel?

Müller: Wir brauchen die Unterstützung unseres Gesellschafters, der Stadt, um den Investitionsbedarf bei Mobiel zu sichern. Das heißt auch, wir brauche eine Kapitalstärkung für unsere neuen Aufgaben in diesem Bereich. Wir sind der Partner der Stadt. Wir wollen helfen, neue Mobilitätsformen etablieren. Das Herzstück bleibt dabei ein gut ausgebautes Stadtbahn- und Busnetz.

Klärschlammentsorgung: Verbrennung als Chance sehen

Die Stadtwerke wollen Dienstleister der Verkehrswende sein. Wie wollen Sie die Gratwanderung zwischen Stadtbahnausbau und Angeboten wie den Miet-Elektroroller Alma bestehen?

Müller: Unsere Leitlinie ist: Was passt zu uns, was passt zu Bielefeld? Wir müssen auch andere Wege ausprobieren. Wir brauchen eine Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs, aber auch weitere neue Konzepte und neue Mobilitätsformen, wie wir das jetzt beispielsweise mit dem Elektroroller testen. Das ist ein sehr dynamischer Markt. Wir sind mit einem jungen Team dabei, diesen Bereich weiterzuentwickeln. Das Thema Elektro-Tretroller ist ein spannendes...

70 Kommunen haben eine Klärschlammkooperation gebildet. Sie wollen eine Klärschlammverbrennungsanlage bauen. Wie zuversichtlich sind Sie, dass Sie den Zuschlag erhalten?

Müller: Man kann der Region nur wünschen, dass die Verantwortlichen die Klärschlammentsorgung als regionale Aufgabe begreifen und die Verbrennung als Chance sehen. In der Abfallverbrennung haben wir die Zusammenarbeit bei der Interargem mit den Kommunen auch hinbekommen. Wir wären ein idealer Partner dieser interkommunalen Kooperation mit dem geplanten Standort an der MVA in Heepen. Wir werden uns an der Ausschreibung beteiligen, uns mit unserem Konzept bewerben. Wir können die Entsorgung regional gewährleisten, mit geringen Transportkosten und nach höchsten ökologischen Standards wegen unserer Rauchgasreinigung an der MVA. Und wir können es sehr wirtschaftlich machen. Ich bin mal optimistisch, dass wir vielleicht schon im Herbst eine Betriebsgenehmigung haben werden.

Sie sind jetzt seit dreieinhalb Monate im Amt. Fühlen Sie sich gut aufgenommen bei den Stadtwerken?

Müller: Ich fühle mich gut aufgenommen. Die Herausforderungen sind sehr groß. Mein Kollege Martin Uekmann hat mich sehr unterstützt. Wir verstehen uns als Geschäftsführungs-Team. Und ich habe hier sehr viele kompetente und sehr gute Mitarbeiter angetroffen. Das stimmt mich für die Zukunft sehr optimistisch.