Von Markus Poch

Auf ein gutes Steak von Rind oder Iberico-Schwein angesprochen, kommt Lennart Hermstein aus dem Schwärmen nicht mehr heraus. Und wenn es um die Dozenten geht, die ihm jüngst in einer zweiwöchigen Fortbildung an der bayerischen Fleischer-Akademie Augsburg die Augen geöffnet haben, dann spricht der Fan des FC Bayern München gar von der »Champions League des Fleischerhandwerks«. Stolz trägt er den neuen Aufnäher »Fleischsommelier Deutschland« auf seiner blauen Kittelschürze.

Respekt vor dem Tier

»Fleischsommeliers sind Genussbotschafter«, erklärt er. »Sie beschäftigen sich damit, wie sie den maximalen Genuss aus einem Stück Fleisch herausholen können.« In Zeiten des Grillbooms gehe es vor allem um veränderte Schnitte (international: cuts). Dabei spiele der Respekt vor dem Tier, das für den Genuss sein Leben lassen musste, eine wichtige Rolle. In diesem Zusammenhang gebe es »viele tolle Kurzbrat- und Schmorstücke«, über die in Deutschland nur wenig bekannt sei – ganz im Gegensatz zu den USA oder Spanien und Italien.

»Der Fleischsommelier verändert die Schnitte und setzt dadurch unverhoffte Geschmäcker frei«, sagt Hermstein. »Er verleiht dem Fleisch eine höhere Wertigkeit und erhält eine ganz andere Wertschöpfung.« Beispiel: Das Vorderviertel des Rindes, bestehend aus Schulter und Nacken, verarbeitet der traditionelle Fleischer zu drei Bratenstücken: dem falschen Filet, dem Schaufelstück, dem dicken Bugstück. Der Rest landet in Gehacktem, im Gulasch oder in der Wurst. »So machen es 99,9 Prozent unserer Fleischer«, behauptet Hermstein. Auch er selbst hat es so gemacht.

Doch jetzt kann er aus derselben Körperpartie des Rindes mehr Qualität und mehr Umsatz herausholen: Denn er schneidet daraus die Las Vegas Stripes (»so zart wie Hüftsteak«), zwei Flat Iron Steaks (»in der Textur ähnlich sagenhaft wie Roast Beef«) und das Teres Major Steak (»ein echter Kracher, so zart wie Filet, aber um die Hälfte günstiger«).

Charakter eines Rindersteaks

Vergleichbar funktioniert es beim Schwein: »Mit dem Secreto-Steak, dem Cuscino-Steak oder dem Presa-Steak haben wir neue Kurzbrat-Zuschnitte, die den Charakter eines Rindersteaks erfüllen«, erklärt der Sommelier. Obwohl sich die Menge an Restfleisch gleichzeitig reduzieren lasse, wird die Methodik der neuen Schnitte laut Hermstein in der konservativen Szene belächelt.

»Dabei ist dieser innovative Ansatz unser Weg in die Zukunft«, glaubt er. »Die guten alten Fleischer sterben aus. Wir müssen den Beruf für die jungen Leute interessant machen.« Sein Ziel ist, dass die Menschen wieder mehr im Handwerksbetrieb einkaufen als im Supermarkt. »Wir brauchen in Deutschland kein argentinisches Rinderfilet«, betont er. »Wir haben hier so viele Ressourcen, die wir im Handwerk in Spitzenqualität liefern können. Wenn bei uns jemand ein Stück Fleisch kauft, können wir ihm die Geschichte dazu erzählen.«

Die Supermärkte dagegen verstünden es, selbst minderwertiges Fleisch perfekt in Szene zu setzen. »Zum Beispiel das vom Jungbullen«, moniert Hermstein. »Das ist zwar schön billig, aber es kann noch gar keinen Geschmack haben, weil die Tiere viel zu früh geschlachtet werden.«

Empfehlung zum Dornfelder

Persönlich sieht er den künftigen Fleischer als Handwerker mit Dienstleisterfunktion, der den Kunden in jeder Hinsicht berät, auch in puncto Gemüse oder anderer vegetarischer Kost. Er meint: »Im Idealfall sagt der Kunde: ›Ich habe eine Flasche Dornfelder geschenkt bekommen. Was können Sie mir dazu an Fleisch und Gemüse empfehlen?‹«

Die Fleischerei Münch soll darauf vorbereitet sein. Deshalb hat Hermstein seine 28 Mitarbeiter in den zwei Geschäften an der Breitscheid- und der Gütersloher Straße mit der Essenz seines Lehrgangs geschult: Fleischreifung, Geschmackswahrnehmung, Barbecue-Cuts, Gewürze, Zubereitung und vieles mehr. »Anfangs waren meine Leute genervt«, sagt er. »Aber jetzt haben alle Lust darauf, diesen Weg mitzugehen.«

Auch Senior-Chef Norbert Münch, noch bis 2021 im Betrieb, ist gedanklich dabei: »Die Grillsache ist ein Hype, den Lennart mitnehmen muss. Das macht er vorbildlich«, urteilt der 63-Jährige. »Das heißt aber keineswegs, dass wir früher alle doof waren.«