Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr gibt’s am 8. Juni den nächsten WG-Flohmarkt in Bielefeld. Foto: Kerstin Sewöster

Von Janina Bergemann

Bielefeld (WB). Nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr wird es am 8. Juni wieder einen WG-Flohmarkt in Bielefeld geben. 30 Wohngemeinschaften sollen nach den Vorstellungen von Organisatorin Sophie Honoré mitmachen.

Am 8. Juni sollen sich Bielefelds Wohnungen, Hinterhöfe und Gärten wieder in einen riesigen Trödelmarkt verwandeln. Die Studentin organisiert das Trödel-Festival zum zweiten Mal und möchte zahlreiche WGs und Wohnungen animieren, mitzumachen. Die Idee stammt aus Gießen, wo der WG-Flohmarkt am gleichen Samstag zum achten Mal stattfinden wird.

»Die Teilnahme ist kostenlos und jeder kann mitmachen. Egal ob Studenten-WG oder Familienhaushalt«, sagt Honoré. Am Ende sollen bis zu 30 kleine Flohmärkte in einem Umkreis von 1,5 Kilometern rund um den Jahnplatz entstehen. Es können sich aber auch Menschen anmelden, die außerhalb des Umkreises von 1,5 Kilometern wohnen. »Für Einzeltrödler besteht zusätzlich die Möglichkeit, sich mit Wohnungen im Zentrum zusammenzuschließen«, erklärt Sophie Honoré, die bei Interesse den Kontakt zu anderen Teilnehmern herstellt.

Von 12 bis 18 Uhr können die Besucher dann zwischen den verschiedenen Wohnungen, Hinterhöfen und Gärten pendeln. Wo genau sich die einzelnen Trödelplätze befinden, veröffentlicht Sophie Honoré online auf einem Trödel-Stadtplan. Was und wo verkauft wird, ob in der Wohnung oder draußen im Garten, sei jedem selbst überlassen.

Spaß haben und ins Gespräch kommen

An dem Tag soll es aber um mehr als die Jagd nach Schnäppchen gehen. »Es geht auch darum, zusammen Spaß zu haben und ins Gespräch zu kommen. Ich möchte diesmal auch ein kleines kulturelles Programm rund um die Flohmärkte auf die Beine stellen«, sagt die Studentin. So wird es nach dem Flohmarkt eine Aftershow-Party mit Live-Musik in der Bar »Potemkin« geben. Auftreten werden eine Band aus Bielefeld und eine aus Frankreich. Auch die Teilnehmer können ihre Ideen einbringen und damit die Besucher überraschen. »Eine WG hat bereits angekündigt, ein kleines Tischtennis-Turnier veranstalten zu wollen«, erzählt Honoré.

Zur Premiere des Events im vergangenen Jahr hatten 28 Wohnungen, Gärten und Hinterhöfe ihre Pforten geöffnet. »Das verlief super und ich wünsche mir, dass sich der WG-Flohmarkt hier genau wie in Gießen als festes Event etabliert«, sagt Sophie Honoré. Seit 2012 findet der WG-Flohmarkt in Gießen statt und 2016 war Honoré mit einer Freundin dabei. »Das war ein tolles Erlebnis, und wir wollten so etwas auch für Bielefeld«. Sie ist sich sicher, dass der Flohmarkt auch eine gute Gelegenheit ist, die Stadt von einer ganz neuen Seite kennenzulernen.

Wer beim WG-Flohmarkt mitmachen möchte, kann sich noch bis zum 11. Mai anmelden per E-Mail an bielefeld@wg-flohmarkt.de oder im Internet: www.wg-flohmarkt.de