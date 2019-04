Von Arndt Wienböker

Bielefeld (WB). Der Baum des Jahres 2019 ist die Flatterulme. Passend zum Tag des Baumes informierte der Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld am Donnerstag über insgesamt acht Flatterulmen, die im Stadtgebiet neu gepflanzt worden sind. Drei Exemplare stehen im Bultkamp-Gebiet in Schildesche, am Grünzug Lakemann-straße/Jöllenbecker Straße.

»Wir beteiligen uns gerne an dieser bundesweiten Aktion, um die Wertschätzung für Bäume hervorzuheben. Darum pflanzen wir auch in Bielefeld den Baum des Jahres«, erklärt Umweltdezernentin Anja Ritschel, Chefin des städtischen Umweltbetriebs. Der Tag des Baumes wird jedes Jahr im April begangen und soll die Bedeutung des Waldes für den Menschen im Bewusstsein halten.

Die Flatterulme (Ulmus laevis) ist im Gegensatz zu anderen Ulmenarten in Mitteleuropa weitgehend immun gegen die Holländische Ulmenkrankheit. Die Ulmensplintkäfer, die die hauptsächlichen Überträger des Ulmensterbens sind, fliegen die Flatterulme aufgrund von Rindeninhaltsstoffen seltener an. Dennoch gilt sie in sieben Bundesländern laut Roter Liste als gefährdet, in NRW sogar als stark gefährdet. Ursache hierfür ist der starke Verlust ihrer natürlichen Lebensräume.

Rekordbaum in Gülitz wird auf 400 bis 500 Jahre geschätzt

»Die Flatterulme mag besonders feuchte Standorte«, erklärt Bezirksgärtnermeister Peter Neuhaus. Sie käme aber auch auf trockeneren Standorten zurecht und würde das Stadtklima gut aushalten. Eine Besonderheit des Baumes sei seine Langlebigkeit. Neuhaus: »Flatterulmen können mehrere hundert Jahre alt werden.« Der Rekordbaum steht in Gülitz (Brandenburg) und wird auf 400 bis 500 Jahre geschätzt.

Die drei Flatterulmen, die jetzt im Bultkamp-Gebiet stehen, wurden Anfang März gepflanzt und sind acht Jahre alt. »Sie sind also aus der Baumschule in die Grundschule gekommen«, schmunzelt Peter Neuhaus. Sebastian Richter, stellvertretender Abteilungsleiter der Grünunterhaltung beim Umweltbetrieb, ergänzt: »Für so einen Baum muss auch immer der entsprechende Standort gefunden werden, wo er sich frei entfalten kann.« Schließlich könne die Flatterulme 35 bis 40 Meter hoch werden. Was Anja Ritschel und den Mitarbeitern des Umweltbetriebs besonders am Herzen liegt ist die »Arten-Vielfalt, die wir für Bielefeld auch in Zukunft aufrecht erhalten wollen«.