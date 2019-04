Das Motiv symbolisiert auch das kulturelle Netzwerk des Kulturamts, das Kulturschaffende zusammen bringt – seit kurzem auch digital in den sozialen Netzwerken. »Seit Beginn des Jahres ist das Kulturamt, das bereits bei Facebook aktiv war, nun auch erfolgreich auf Instagram vertreten«, erklärt Brigitte Brand.

Los geht es an diesem Samstag mit den Nachtansichten. Die Kommunale Galerie zieht dazu ins Alte Rathaus und weicht eigens von ihrem angestammten Ausstellungsprogramm ab: Anstatt von Fotografie wird Plakatkunst gezeigt. Den Anfang macht der Diplom-Designer Hubertus Adam mit einer Retrospektive seiner Veranstaltungsplakate zur Kommunalen Galerie.

Festival im Vogelviertel

Zu den Höhepunkten der 112 Veranstaltungen, die an 36 Orten stattfinden werden, gehört nach den Worten der Programmredakteurin Merlin Nowak das Festival im Vogelviertel. »Wir konnten es durch Landesmittel vergrößern«, freut sich Nowak. Eröffnet wird es am 29. Juni mit »Banu«, dem weltweit ersten Chor für iranische Frauengesänge. Insgesamt werden vier Bands auf der vergrößerten Bühne auftreten.

Geboten wird dem Publikum wieder eine Reihe von kostenlosen Open-Air-Veranstaltungen wie »Streetlife«, das Kulturprogramm zum Leinewebermarkt auf dem Bunnemann-Platz, oder das Bielefelder Sommertheater auf dem Klosterplatz. »Ganz besonders empfehlen möchte ich die Gruppe Tresperé, die am 9. Juni mit dem Stück ›Oopart‹ nach Bielefeld kommt«, sagt Merlin Nowak. Das Stück überzeuge mit Akrobatik und theatralischer Finesse und eigne sich für die ganze Familie.

Mit »Icarus« zeigt die Southpaw Dance Company am 9. August eine tänzerische Neuinterpretation des griechischen Mythos. Und am 31. August beschließt das Teatro Due Mondi das Sommertheater auf dem Klosterplatz mit dem Stück »Mauerrisse«.

Bielefelder Bloomsday am 16. Juni

Der Wackelpeter am letzten Sonntag in den Sommerferien sowie zahlreiche Konzerte, Theateraufführungen und Aktionen auf dem Kesselbrink lassen Bielefelds Plätze ebenfalls zu kulturellen Treffpunkten werden. Zu den bewährten Formaten unter freiem Himmel gehören erneut die Konzerte »Mittwochs auf der Burg«, die Ohrenweide im Bauernhaus-Museum sowie »Jazz im Waldhof«. Dort werden am 25. Mai »Nanaya« Balkanmusik mit orientalischen Sounds kreuzen. Und das »Pulsar Trio« verbindet am 25. Juni freies Jazzdenken mit origineller Weltmusik.

Doch nicht nur über die Eigenveranstaltungen gibt das Programmheft des diesjährigen Kultursommers Auskunft, auch zahlreiche Kooperationspartner finden sich mit ihren Angeboten darin wieder. Erstmals wird es am 16. Juni, dem Tag, an dem der Roman Ulysses von James Joyce im Jahr 1904 erschien, einen Bielefelder Bloomsday geben. An ungewöhnlichen Orten werden einzelne Kapitel aus dem Roman gelesen und performt.

Viele der im Programm vertretenen Veranstaltungen können erneut zu freiem Eintritt, oder so Brigitte Brand, zu sozial verträglichen Eintrittspreisen besucht werden. Möglich machen dies die Sponsorenpartner von Kulturextra sowie weitere Förderer.

Das in einer Auflage von 16.000 Stück erscheinende Programmheft gibt es kostenlos unter anderem bei der Tourist-Information im Neuen Rathaus. Weitere Infos auch im Internet unter.