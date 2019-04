Von Michael Schläger

Oberbürgermeister Pit Clausen (SPD) liegt ein entsprechendes Schreiben aus Berlin vor. Das zugesagte Geld reicht für den Umbau des Jahnplatz-Forums in eine Rad-Garage. Das Forum selbst müsste von der Stadt aber zunächst erworben werden. Es befindet sich im Besitz der niederländischen Elad-Immobilien, die wiederum Israelis gehört.

»Wir sind in Gesprächen mit den Eigentümern«, bestätigte gestern Bielefelds Planungsdezernent Gregor Moss. Er werde der Politik den Erwerb aber nur vorschlagen, wenn er sich wirtschaftlich darstellen ließe. Über einen möglichen Kaufpreis macht Moss keine Angaben. Vor einigen Jahren soll die unter Leerständen leidende Passage für einen zweistelligen Millionenbetrag den Besitzer gewechselt haben. Zu dem Gesamtpaket gehören auch der Imbiss-Stand am Zugang zur Bahnhofstraße und das »Pizza Hut«-Restaurant am Niederwall.

Förderung aus dem Bundesprogramm »Nationale Projekte des Städtebaus«

Moss sagte, es sei sinnvoll, mit dem Bau der Fahrradgarage parallel zur beschlossenen Umgestaltung des Jahnplatzes 2020 zu beginnen. Gebaut werden müsste eine Rampe, damit die Räder bequem in die Tiefgarage gerollt werden könnten. Das Geld vom Bund muss bis 2023 verbraucht sein. Auch der mit 18 Millionen Euro geförderte Jahnplatz-Umbau ist an enge Fristen gebunden, muss bis 2022 abgeschlossen sein, damit keine Zuschüsse verfallen. Nach den Vorstellungen des Planungsdezernenten sollten für die Fahrradgarage aber nicht mehr alle bisherigen Zugänge des Forums offengehalten werden. Bestehen bleiben sollte aber die Anbindung an die Stadtbahnstation Jahnplatz.

Der Bau der Fahrradgarage wird aus dem Bundesprogramm »Nationale Projekte des Städtebaus« gefördert, mit dessen Hilfe »herausragende Vorhaben« ausgezeichnet und unterstützt werden sollen. Insgesamt waren für das Programm 118 Projektskizzen eingereicht worden. Eine Jury wählte daraus auch das Bielefelder Vorhaben aus.

Die Idee einer Fahrradgarage unter dem Jahnplatz entstammt der Vorentwurfsplanung, die die Büros im Auftrag der Stadt für die Umgestaltung des Jahnplatzes aufgestellt und im Sommer vergangenen Jahres vorgestellt hatten. Bisher fehlte aber das Geld zur Umsetzung. Unter dem Jahnplatz könnten auch ein Fahrradverleih, eine Service- und eine Verkaufsstation eingerichtet werden.