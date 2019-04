Kommentar zum Radentscheid: Gewaltiger Zündstoff

Bielefeld (WB). Die Fahrrad-Aktivisten vom »Radentscheid« wollen in Bielefeld ein Bürgerbegehren starten. Ihre elf Ziele zur Verbesserung des Radverkehrs bergen viel politischen Zündstoff, meint Redakteur Michael Schläger in seinem Kommentar.

Die Initiative Radentscheid ist eine Gruppe von Fahrrad-Aktivisten, die ein Bürgerbegehren für einen besseren Radverkehr in Bielefeld auf den Weg bringen will. Für jedes einzelne ihrer elf Ziele könnte man unterschreiben. In ihrer Gesamtheit bilden sie aber gewaltigen Zündstoff für Bielefelds Politiker.

Zehn Kilometer Fahrradstraßen pro Jahr, besser geschützte Radwege, radgerechte Ampelschaltungen – alles wünschenswert. Doch wer sich erinnert, wie schwer es war, auf der Stapenhorststraße ein paar Autostellplätze für Fahrradbügel zu opfern, mag erahnen, wie kompliziert es werden wird, jedes Jahr zehn neue Kilometer Fahrradstraße zu planen. Und am Ende auch zu bauen.

Da muss es dann zum Schwur kommen, gerade für das regierende Paprika-Bündnis aus SPD, Grünen und Bürgernähe/Piraten. Das hat zwar just die Verkehrswende beschlossen, ein Konzept aber, wie Verkehr in der Stadt gelenkt und geleitet werden soll, gibt es nach wie vor nicht. Bezahlbar wären die Visionen der Fahrrad-Aktivisten aus heutiger Sicht schon mal gar nicht.

Aber die Radentscheid-Leute haben ein mächtiges Instrument in der Hand. Die 15.000 Unterschriften für ihr Bürgerbegehren werden sie locker zusammenbringen. Folgte der Rat ihrem Anliegen nicht, käme es zum Bürgerentscheid. Alle Bielefelder müssten darüber abstimmen. Eine Klatsche für Bielefelds unausgegorene Verkehrswende wäre denkbar. Eines ist aber schon jetzt klar: Der Radentscheid ist zeitlich geschickt platziert, er dürfte eines der wichtigsten Themen im heraufziehenden Kommunalwahlkampf werden.