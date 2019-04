Im Vorverkauf wurden 4000 Eintrittsbändchen für die Nachtansichten am Samstag abgesetzt. Foto: Thomas F. Starke

Bielefeld (bp). Die Wetterprognose ist nicht allzu verheißungsvoll, aber – keine Angst – die Bielefelder Nachtansichten an diesem Samstag von 18 bis 1 Uhr finden, so die veranstaltende Bielefeld Marketing, »ohne Einschränkungen« statt.

56 (natürlich überdachte) Kulturorte wie Museen, Galerien, Kirchen öffnen ihre Pforten und bieten den Besuchern ein Programm, das eigens für die Nachtansichten entwickelt wurde. Auch die »Licht(t)räume« finden statt wie vorgesehen.

Die Vorfreude auf die Nachtansichten , die zum inzwischen 18. Mal stattfinden, scheint jedenfalls groß zu sein: Allein in der Tourist-Informationen gingen im Vorverkauf mehr als 4000 Eintrittsbändchen weg. Die Bändchen gelten für alle Kulturorte und für Bus und Bahn, darunter Nachtbusse, die drei Shuttle-Buslinien, den Sparren-Express.

Die Vorverkaufsfrist ist am gestrigen Freitag ausgelaufen, am Samstag muss – auch in der Tourist-Information tagsüber – der reguläre, nicht mehr reduzierte Preis gezahlt werden.

»Selfies mit Stenner«

Im vergangenen Jahr besuchten 15.000 Kulturfreunde die Nachtansichten. Die Zahl der Besucher ist nach oben offen. Trotzdem kann es gelegentlich Wartezeiten geben: Da, wo der Andrang besonders groß ist oder wo es Kapazitätsgrenzen gibt. Ein Beispiel: die Kunsthalle. Pro Etage sind gleichzeitig dort jeweils 150 Besucher erlaubt.

Zum ersten Mal dabei ist das Kunstforum Hermann Stenner – zumindest zum ersten Mal seit der Eröffnung. Im Vorjahr gab es »lichte« Bildprojektionen an der Fassade, die auch an diesem Samstag wieder aufleben. Zu sehen ist aber auch die Ausstellung »Hermann Stenner und seine Zeit«. Außerdem gebe es, so Leiterin Christiane Heuwinkel, kreative Angebote für Kinder und Erwachsene unter der Überschrift »Selfies mit Stenner.«

Die Versorgung mit Speis’ und Trank ist gesichert, reicht von hausgemachtem Pickert über Pizza und Pudding bis hin zum Süppchen und zum »Seelenwärmer«.

Die Nachtansichten sind immer auch Anlass für Einzelaktionen: Dazu gehören etwa der illuminierte Chaco-Garten (Weststraße 32) , die Eröffnung des Dürkopp-Kellers am Klosterplatz (Galerie Krolzik), der Galerie Elsa (Elsa-Brandström-Straße 13 oder die Lichtinstallation »Unser täglich Plastik« im Rathaus-Innenhof.