Von Hendrik Uffmann

Gadderbaum (WB). Einer der Höhepunkte ist jeden Tag nach dem Ausmisten das Ausbringen des frischen Streus in den Ställen. »Dann gibt es jedes Mal eine regelrechte Stroh-Party«, beschreibt Tina Pahl lachend, wie viel Spaß die Kinder der Ferienschule im »Dorf Sentana« haben.

Nach dem Erfolg zum Auftakt im vergangenen Jahr bietet der Gnaden- und Begegnungshof »Dorf Sentana« auch in diesem Jahr wieder eine Ferienschule für Kinder an – erneut in Kooperation mit dem Verein Tabula, und erneut ist die Nachfrage groß. »Deshalb haben wir das Angebot von insgesamt drei auf vier Wochen ausgeweitet«, erklärt Tina Pahl, die für die tiergestützten pädagogischen Angebote im »Dorf Sentana« zuständig ist.

Zum Start war in dieser Woche eine zehnköpfige Gruppe von Kindern im Alter von sechs bis zehn Jahren jeden Tag auf dem Gnaden- und Begegnungshof unterwegs, um dort bei der Versorgung der Tiere zu helfen und die Natur in den Wiesen und Wäldern rund um die idyllisch gelegene Anlage am Quellenhofweg zu erkunden.

Anmelden konnten sich Kinder der 16 Kooperationsschule des Vereins Tabula, der als Bildungsinitiative Kinder und Jugendliche aus sozial belasteten Stadtteilen fördert. »Manche machen zum wiederholten Male mit, wir achten aber darauf, dass immer auch neue Kinder eine Chance haben, dabei zu sein«, sagt Ingrid Krüger von Tabula.

Schaf Liesl genießt das Bad in der Menge

So kommen manche der Teilnehmer der Ferienschule aus sozial belasteten Familien, andere sind Kinder von alleinerziehenden Eltern, andere begleiten einfach Freunde. Die Familien der Kinder müsse lediglich eine kleine Beteiligung beisteuern, den Großteil der Kosten und das Personal bringen Tabula und die Sentana-Stiftung zu gleichen Teilen auf, die sich wiederum aus Spenden finanzieren.

Auf dem Gnaden- und Begegnungshof haben die Jungen und Mädchen bei der Ferienschule die Möglichkeit, direkt mit den Tieren in Kontakt zu kommen. »Bei dieser tiergestützte Pädagogik lernen sie auch Verantwortung zu übernehmen und wie gute Tierhaltung aussieht«, erklärt Tina Pahl.

Dabei achten die Betreuer stets darauf, dass auch die Tiere nicht zu kurz kommen. »Wenn ein Tier von euch weggeht heißt das, dass es keine Lust auf euch hat. Dann rennt ihm nicht hinterher«, erklärt Tina Pahl Louis (6), Luna (7) und Esther (7), bevor diese in das Schafgehege gehen. Bei Liesl besteht da allerdings keine Gefahr. Das zutrauliche Schaf mag die Gesellschaft von Menschen und liebt es, sich von den Kindern streicheln und kraulen zu lassen und denkt gar nicht daran, Reiß aus zu nehmen.

Die nächste Ferienschule im »Dorf Sentana« gibt es in den Sommerferien, wo zwei Gruppen jeweils eine Woche lang dort Tier- und Naturerlebnisse sammeln können, sowie während einer Woche in den Herbstferien.