Von Kerstin Panhorst

Bielefeld (WB). Sehr oft bekommt Gerburg Jahnke diese eine Frage gestellt: »Warum machen sie eigentlich immer Männerwitze?«. In der Bielefelder Stadthalle gab die Kabarettistin nun die süffisante Antwort: »Das sind keine Witze«.

Doch natürlich erwarteten die 2000 Besucher auch dieses Mal wieder jede Menge amüsanter Seitenhiebe auf die Herren von der einst durch das Kabarettduo »Missfits« bekannt gewordenen Gerburg Jahnke. Bei der 64-Jährigen entwickeln maskuline Exemplare nämlich sogar Klimakteriumsneid (»Jungs sind neidisch darauf, dass sie es nie haben und deshalb fummeln sie am globalen Klima rum«).

Deshalb ist Gerburg Jahnke auch viel lieber mit Frauen unterwegs, wie sie mit ihrem Programm »Frau Jahnke hat eingeladen« zeigt. Seit mehr als zehn Jahren tourt sie mit ausschließlich weiblichen Kabarettistinnen und Comediennes durch die Republik und machte nun auch wieder in Bielefeld Station.

Zwar musste die eigentlich angekündigte Kati Freudenschuss krankheitsbedingt absagen, doch spontan ergänzte noch Barbara Ruscher das weiblich-humoreske Aufgebot. Die Kölnerin spielte auf dem Flügel ihr Hasslied für den Thermomix (»Smoothie – ich mach aus Früchten Matsche, ich hab einen an der Klatsche«) und erzählte von ihrem indiskreten Erlebnis zur Erdbeerwochen-Zeit in der Apotheke sowie dem eigenen Nachwuchs. »Kürzlich hatten wie Stromausfall. Da hab ich mich dann mal mit meinen Kindern unterhalten, die sind eigentlich ganz nett«, erzählt die 50-jährige Kabarettistin und Autorin.

»Einen Ulf hab ich noch nicht gesehen«

Von ihren Söhnen kann auch Lisa Feller viele Geschichten erzählen, in denen unter anderem Bügelperlen in die Nase wandern. Aber auch sie selbst hat einige Defekte, wie die Moderatorin des »NDR Comedy Contest« zugibt. »Comedy-Tourette« nennt sie ihre Angewohnheit, in jeder Situation unmögliche Scherze zu machen. Die 42-Jährige bedauert zudem die Männerwelt, denn ihnen stehen nicht geschlechtsspezifische Zeitschriften mit Frauennamen wie die Tina, Brigitte oder Laura zur Verfügung. »Einen Ulf hab ich noch nicht gesehen«, erklärt Lisa Feller.

Ihre Kollegin Daphne de Luxe wirft unterdessen gerne mal ein Auge auf Männer. Und wenn die ihr dann mit dem Spruch »Ich such aber nichts festes« kommen, kontert sie galant mit einem »Dann werden dir meine Oberschenkel gefallen«. Gerne diagnostiziert die Stand-up-Comedienne spontan in Wartezimmern ihre Mitpatienten via Internet oder zeigt ihren einzigen Zaubertrick (»Ich kann das Catering verschwinden lassen«).

Das vermag sonst nur noch Liza Kos mit ihrem russischen Akzent. Denn die in Moskau geborene Komikerin und Songwriterin thematisiert gerne die eigene Integration, die auch ihre Balalaika erreicht hat, welche inzwischen so deutsch ist, dass sie bereits wie eine Gitarre aussieht. Auch die 37-Jährige entdeckt immer mehr deutsche Züge an sich – sie isst Sauerkraut, schnäuzt sich laut die Nase und hat eine Sympathie für Bürokratie entwickelt.

Im kommenden Jahr lädt Gerburg Jahnke wieder ein. Am Sonntag, den 9. Februar 2020 kehrt sie mit anderen Kolleginnen um 19 Uhr zurück in die Bielefelder Stadthalle. Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen.