Von Michael Schläger

Gerade haben die jungem Leute an diesem Freitag noch vor dem Rathaus demonstriert. Jetzt will Fynn (19), ein Aktivist der ersten Stunde, von den CDU-Politikern wissen, wie sie es mit der Einhaltung der Klimaziele halten: »Sie sind doch in der Regierung.« Mit dabei haben die rund 20 Jugendlichen ihre Protestplakate. »Die Zeit läuft uns davon, der Klimawandel nicht«, steht auf einem.

Nicht alle Klimaziele können bis 2035 erreicht werden

Ralph Brinkhaus, Chef der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und Vorsitzender der OWL-CDU, heute in der Rolle des Moderators, bezieht sie sofort in die Fragerunde ein. Der Europaabgeordnete Peter Liese, Spitzenkandidat der NRW-CDU für die Wahl am 26. Mai, räumt ein, dass nicht alle Klimaziele bis 2035 erreicht werden könnten: »Wir müssen neue Technologien entwickeln, um Industrieprodukte wie Stahl klimaneutral produzieren zu können«, sagt er. Es sei ein ständiger Spagat zwischen Klimaschutz und dem Erhalt von Arbeitsplätzen.

Werben für Europa: (von links) Birgit Ernst, Peter Liese, Elmar Brok und Lena Strothmann. Foto: Oliver Schwabe Werben für Europa: (von links) Birgit Ernst, Peter Liese, Elmar Brok und Lena Strothmann. Foto: Oliver Schwabe

»Es funktioniert nicht auf Knopfdruck«, sagt Birgit Ernst, die Kandidatin der OWL-CDU, an die Aktivisten gerichtet. Alle wollten etwa mehr Windkrafträder. »Aber wenn eines vor der eigenen Haustür aufgestellt wird, dann gibt es Protest, wird geklagt.«

Die Union will an diesem Nachmittag auf dem Bielefelder Jahnplatz auch aufzeigen, was Europa den Menschen in der Region konkret bringt. Da ist der Europäische Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), aus dessen Mitteln auch viele Projekte in OWL gefördert würden, betont Liese. So fließen Mittel aus Brüssel auch in den kommunalen Klimaschutz in Bielefeld, werden Forschung und Entwicklung unterstützt.

Brok wirbt um Stimmabgabe

»Europa ist das größte Friedensprojekt«, sagt Lena Strothmann, langjährige CDU-Bundestagsabgeordnete und Präsidentin der Handwerkskammer OWL. Die Wirtschaft profitiere von offenen Grenzen.

Und dann ist Elmar Brok an der Reihe. Fast 40 Jahre wird er dem Europäischen Parlament angehört haben, wenn er nun nach der Wahl im Mai ausscheidet. »Sie haben es in der Hand zu entscheiden, wer ins Europaparlament einzieht«, wirbt er bei den Zuhörern für die Stimmabgabe. Alte Nationalisten dürften dort nicht das Sagen haben.

Immer wieder werde geäußert, das Europaparlament müsse gestärkt werden. »Ein völlig falsches Signal«, findet Brok. Das Parlament sei stark, sei in vielen Feldern wichtiger Mit-Gesetzgeber. Nur vielen Menschen sei diese entscheidende Aufgabe noch immer nicht bewusst.