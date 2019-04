Von Bernhard Hertlein

Denkbar sei auch eine Art Versuchsküche, in der Kunden zu Mitmachaktionen eingeladen werden könnten. In der Schweiz sammelt Oetker mit Café Gugelhupf gastronomische Erfahrung.

Weniger Zucker und Salz

Nach vorläufigen Angaben hat Dr. Oetker den Umsatz 2018 um vier Prozent auf mehr als 2,5 Milliarden Euro gesteigert. Bei einem Management-Meeting in Baden-Baden informierte der Chef der Firmengruppe Albert Christmann, Dr. Oetker werde den Gesundheitsaspekt bei seinen Produkten stärker in den Vordergrund rücken.

Geplant sind laut Schillinger weitere Reduzierungen bei Zucker-, Salz- und Fettgehalt. Als Beispiel nannte er das Sortiment Purvi, das mit Aga­vendicksaft statt Industriezucker gesüßt wird.

Nährwert-Kennzeichnung

Noch nicht festgelegt hat sich Oetker auf eine bestimmte Nährwert-Kennzeichnung – weder auf die von der Ernährungsbranche vorgeschlagenen Torten-Diagramme noch auf den Nutri Score in den Ampelfarben Rot, Gelb, Grün. Der Nutri Score wurde vor wenigen Tagen ausgebremst, weil das Landgericht Hamburg Iglo verbot, ihn auf Tiefkühlprodukte aufzudrucken. Geklagt hatte ein Münchener »Schutzverband gegen Unwesen der Wirtschaft«. Der Nutri Score sei von der EU nicht zugelassen. Iglo kündigte Berufung an. Der Gütersloher Brotspezialist Mestemacher hält aber unbeirrt an seinen Plänen fest. Nutri Score habe sich in Frankreich bewährt.