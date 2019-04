Von Burgit Hörttrich

Anfang 2014 gab es nur die Idee, dem »Weihnachtsspeck« Paroli zu bieten. Um die Ernsthaftigkeit des Vorhabens zu unterstreichen, meldete sich die Gruppe der, so Lossie, »überwiegend unsportlichen« Männer für den nächsten Hermannslauf an – als Wanderer. Schon das sei eine gewaltige Herausforderung gewesen, denn nach dem ersten Training – eine Wanderung um den Obersee – seien alle »platt« gewesen.

Belächelt

»Klar wurden wir belächelt,« sagt Lossie. Dann aber sei die Idee entstanden, sich für ein soziales Projekt zu engagieren und die Zweifler mit einzubinden. Unterstützt werden sollte das Projekt »Fruchtalarm« – und dazu passend sei auch der Teamname gewählt worden: Fallobst.

Auf dem einheitlichen Wanderhemd von Fallobst konnten sich Unterstützer, die mindestens einen Euro je Hermannslauf-Streckenkilometer an »Fruchtalarm« spendeten – also Minimum 31,10 Euro für die 31,1 Kilometer lange Distanz – mit Namen oder Wunschtext verewigen. Immer 200 bis 300 Namenszüge hätten jeweils auf den Hemden gestanden, natürlich auch am Hermannslauf-Sonntag.

Gegeben

Lossie: »Die meisten Spender haben mehr gegeben als die 31,10 Euro...« Rund 15.000 Euro waren es am Sonntag, als die Wandergruppe startete, alle in unterschiedlichen Tempostufen. Wichtig sei nur, ins Ziel zu kommen, egal in welcher Zeit. Unter fünf Stunden, das sei gut. Lossie: »Viele von uns haben das Wandern längst für sich entdeckt, machen sogar Mehr-Tages-Touren.« Das Training sei allerdings »eher unregelmäßig«, aber: »Wir sind alle fitter geworden.«

»Fruchtalarm« ist ein Kinderkrebsprojekt, das 2010 in Bielefeld gegründet wurde. Einmal wöchentlich rollt eine mobile Kindercocktailbar über die Flure vieler Kinderkrebsstationen in Deutschland. Aus Säften, Nektaren und Sirupsorten werden bunte und geschmacksintensive Fruchtcocktails kreiert. Die Drinks mixen die kleinen Patienten direkt am Krankenbett nach eigenen Wünschen. »Fruchtalarm« fördert so die Aktivität, Selbstbestimmung und Lebensfreude und bietet in einem fremdbestimmten Klinikalltag eine Abwechslung.