Von Marie Schumacher

Benannt ist die sechsköpfige Band nach der Hauptfigur des gleichnamigen Märchens der Brüder Grimm, die sich nach langer Arbeit beim Meister auf den Heimweg macht und trotz so mancher schlechter Tauschgeschäfte ihr Glück nicht verliert. »Wir versuchen mit unserer Musik, das Märchen neu zu interpretieren«, erklärt Schmitt, der zusätzlich zum Rap auch das Saxophon spielt.

Texten auf Reisen

Viele der Texte schrieb er auf einer langen Reise, die er vor zwei Jahren unternahm. Zurück zu Hause war er sich sicher: »Wir müssen eine Band gründen.« Er holte Martin Pilger und Jasper Klein für das Keyboard, Nikolas Böhm für den Bass und den Schlagzeuger René Pauls mit ins Boot. Trompeter Phillip Kaiser rundet das Ensemble ab.

Nach einer langen Zeit getrennt von Freunden und Familie ist die Vorfreude auf die Rückkehr zur Heimat groß. »Ich freu mich auf daheim, zu wissen wo was ist, alte Wege zu gehen und Menschen zu treffen, die man so lang vermisst«, rappt Schmitt. Trotzdem kennt er das Gefühl, »weit weg gehen zu müssen« und alleine eine ungewisse Reise antreten zu wollen. Sobald er jedoch weg wäre, käme dann aber der Wunsch, doch lieber zurück zu sein.

Diesen Zwiespalt brachte er in einem Bergdorf in den Anden aufs Papier. Nach einem gesprochenen Intro rappt Schmitt: »Es ist ein Hin und Her, ich kann mich halt nicht entscheiden. Mal will ich Trüffel, mal will ich Dreck, mal mager, mal Speck«. Aber ein wenig Unschlüssigkeit sei eigentlich »nicht so schlimm, denn im tiefsten Innern ist mein Ich, wie ich bin.«

Trommelrhythmus

Langsamer, gleichmäßiger Trommelrhythmus leitet den nächsten Song ein. Ähnlich wie die Schritte eines Wanderers treibt der Trommelschlag das Lied Stück für Stück weiter. »Ich bin auf der Reise, auf die altmodische Weise«, rappt Schmidt. Das heißt: zu Fuß. Dabei bewundert er die Natur, trifft auf neue Menschen und erlebt Momente der Stille. »Wandern heißt stolpern, heißt fallen, heißt liegen.«

Die Musiker, die im Verlauf des Abends bereits durch einige Soli das Publikum zum Jubel bewegten, laufen bei diesem Stück nun zur Höchstform auf. In dem fast zehn Minuten langen Lied zeigen die Detmolder ihr musikalisches Können und präsentieren eine vielschichtige, jazzige Klangmischung. Höhepunkt sind die Momente, in denen Trompete und Saxophon zusammenfinden und man die Harmonie der Bandmitglieder und ihre Leidenschaft zur Musik hören kann.