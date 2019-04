Das Konzept der Interessen- und Werbegemeinschaft Heepen (IWG) ist auch beim inzwischen 13. Heeper Frühling aufgegangen – trotz großer Konkurrenz. Nicht nur, dass so mancher Kulturfan sich nach den Nachtansichten ausschlafen musste. Erstmals wurde der Heeper Frühling zeitgleich mit dem Hermannslauf veranstaltet.

»Normalerweise sind wir zwei Wochen eher dran, aber in diesem Jahr lag Ostern sehr spät«, kommentierte IWG-Mitglied Andreas Ebert. Dass sich »Hermann« und Heeper Frühling nicht ausschließen, dafür trat Cora Klemp den Beweis an, die ihren siebten Hermann gewalkt ist und nach Dusche und Stippvisite im Massagezelt für das Catering bei M&D Küchen kreativ im Einsatz war. »Ich bin fit«, sagte sie gut gelaunt und freute sich über die große Resonanz beim verkaufsoffenen Sonntag.

Von Bob Marley bis Beatles

Das Studio war nur eines von etwa 20 Fachgeschäften, die den Heeper Frühling auch zum Shopping-Erlebnis werden ließen. Ulrike Raabe reiste aus Leopoldshöhe an, um sich in Sachen Mode und Kosmetik in Heepen beraten zu lassen. »Ich bin in Vollzeit berufstätig und nutze den verkaufsoffenen Sonntag, um mit Freundinnen ganz in Ruhe zu bummeln. Der Heeper Frühling ist für uns ein Extra-Tag Urlaub«, meinte Ulrike Raabe.

Dass auch bei den übrigen Besuchern so etwas wie Ferienstimmung und Frühlingsgefühl aufkamen, dazu trugen auch Mark Scheel und seine Musiker bei. Ein bisschen Bob Marley, ein bisschen Beatles und schon wippten die Besucher auf dem Amtsplatz mit den Füßen. Die Band gehört schon fest zum Programm auf dem Amtsplatz dazu. Schon zum vierten Mal waren Mark Scheel, Sängerin Hannah Wenkel, Jan Lumme und Jakob Panhorst für die musikalische Untermalung zuständig.

Gute Zusammenarbeit in Heepen

»Der Hermann ist schön, der Heeper Frühling ist schöner«, kommentierte denn auch Bezirksbürgermeister Holm Sternbacher mit Blick auf die sich immer mehr füllenden Bänke im Herzen des Bezirks. Viele Besucher hatten offenbar erst ihre Einkäufe getätigt, bevor sie sich bei Aperol Spritz oder Prosecco ausruhten.

Dass Heepen der Bezirk ist, in dem auch weiterhin vier verkaufsoffene Sonntag stattfinden können, schrieb Sternbacher der guten Zusammenarbeit zwischen Bezirksamt und Interessen- und Werbegemeinschaft zu. Und so dürfen sich nach dem Heeper Frühling die Besucher auf den Heeper Sommer, den Heeper Ting und den Weihnachtsmarkt freuen.