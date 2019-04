Von Uta Jostwerner

Am Theater Bielefeld eröffnet Regisseur Maximilian von Mayenburg in kongenialer Abstimmung mit Bühnen- und Kostümbildnerin Sophie du Vinage einen gleichermaßen modernen wie zauberhaften Blick auf den mittelalterlichen Romanstoff, der »Amadis« zugrunde liegt. Wuchernde Gefühle finden ihr visuelles Pendant in urwüchsigen Naturbildern. Die Magie des Theaters sowie die farbige und mitreißende Musik verschmelzen nicht zuletzt dank hervorragender Sängerdarsteller zu einem berührenden Opernabend.

Flopp bei Uraufführung 1779

Selbstverständlich ist das nicht, denn das Werk floppte bei seiner Uraufführung 1779 in Paris und verschwand dann schnell in der Versenkung. Bielefeld ist nicht nur die vierte Station in Deutschland, in der »Amadis« zu neuem Ruhm kommt, sondern wird in der Inszenierung zugleich zum Schauplatz einer Geschichte von Liebe und Hass. Der Jahnplatz mit seinem Untergrund dient als Blaupause für das Zusammenleben menschlicher und weniger menschlicher Kreaturen. Seine Wandlung vom urbanen Lebensraum zum Lost Place geht auf das Konto zerstörerischer Gefühle.

Diese werden im Wesentlichen durch das in Rachsucht vereinte Geschwisterpaar Arcabonne/Arcalaus auf der einen, und das Liebespaar Amadis/Oriane auf der anderen Seite verkörpert. In tragischer Weise wird Arcabonne zwischen beiden Seiten zerrieben. Eine Rolle, der sich Hasti Molavian mit großem Einfühlungsvermögen und facettenreicher Gesangskunst annimmt. Die junge Mezzosopranistin berührt in ihrer Verzweiflung und schwingt sich in der furiosen Arie zur Rachegöttin auf.

Opernchor eindrückliches Kollektiv

An ihrer Seite agiert Evueniy Alexiev als teuflisch-manipulativer Strippenzieher, der seinem Ansinnen mit dämonisch geführtem und voluminösem Bariton Nachdruck verleiht. Eine Bösewichtrolle wie geschaffen für Alexiev.

Es gehört zu den Ungereimtheiten des Librettos, dass der eigentliche Titelheld hier zum Reagieren statt Agieren verdonnert ist. Gleichwohl gelingt es Lianghua Gong mit heldisch geführtem Tenor, ein großes Gefühlsspektrum abzubilden. Der am Ende von großen Schuldgefühlen geplagten Oriane verleiht Cornelie Isenbürger Ausdruck. Ihre Arie geht unter die Haut.

Einmal mehr agiert der Opernchor (Einstudierung: Hagen Enke) als eindrückliches Kollektiv, das mal zum willigen Erfüllungsgehilfen des Bösen, mal zum Gefangenenchor wird.

Das Salz in der Suppe dieses Gefühlscocktails ist die Musik. Sie illustriert mit zum Teil lautmalerischen Mitteln das Geschehen, sie treibt die Getriebenen voran, sie stöhnt und weint mit den Geschundenen. Unter der Leitung von Merijn van Driesten entfachen die Bielefelder Philharmoniker einen schlanken, aber nichts desto trotz farbigen Wohlklang.

Weitere Vorstellungen gibt es im Mai und Juni. Karten sind beim WESTFALEN-BLATT erhältlich, Telefon 0521/5299640.