»Als wir Florian ungefähr bei Kilometer 28 gesehen haben, waren wir beide schmerzfrei und haben noch einmal einen Zahn zugelegt«, berichtete Kaschura von der entscheidenden Attacke, die ihm den zweiten und dem Niederländer den dritten Platz auf dem Podium einbrachte.

Hermannslauf 2019: Zieleinlauf an der Sparrenburg Fotostrecke

Foto: Oliver Schwabe

Kaschura gilt seit vier Wochen als der schnellste Koch der Welt. Da lief er in kompletter Kochmontur samt Kochtopf den Marathon in Hannover unter drei Stunden und schaffte so die Voraussetzung, um bald in das Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen zu werden. Sein Training sei aber nur auf den Hermann ausgerichtet gewesen, erzählte der begeisterte Kaschura, der sich nach Platz vier im Vorjahr den Sprung auf das Treppchen vorgenommen hatte. »Jetzt ist ein Traum für mich wahr geworden«, sagte er und verwies auf die besondere Bedeutung, die der Hermannslauf für ihn hat: »Vor etwas mehr als 20 Jahren habe ich an der Strecke gestanden und meinen Vater angefeuert. Das war in den Jahren, als Anke Pieper bei den Frauen das Maß aller Dinge war.«

Hermannslauf 2019: Start in Detmold Fotostrecke

Foto: Oliver Schwabe

Im Vorjahr war er selbst erstmals dabei – und gestern nicht zum letzten Mal. Sein nächster größerer Wettkampf ist aber der Salzkotten-Marathon Anfang Juni.