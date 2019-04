Diese Summe werden die Lipper an das humanitäre Hauptprojekt der Rotary Clubs in aller Welt, Polio Plus (EndPolioNow), weiterleiten. 50 Hermannsläufer hatte der Klubvorsitzende Mathias Voita zusammenbekommen wollen. Gestern waren 80 dabei, denen ihr knallrotes Läufer-T-Shirt samt Startnummer eine Spende von 500 Euro wert waren. Die 42.500 Euro, die dadurch zusammenkamen, wurden von der Melinda und Bill Gates Stiftung verdreifacht. Mathias Voita: »Dadurch kann für ungefähr 250.000 Kinder eine Impfung gegen die Poliomyelitis (Kinderlähmung) bereitgestellt werden.«

Um Spenden zu sammeln, wandert seit 2014 auch das Team Fallobst. Die Bielefelder knackten in diesem Jahr die Gesamtspendensumme von 100.000 Euro. Mit dem erwanderten Geld wird und wurde das Projekt Fruchtalarm unterstützt, das an Krebs erkrankten Kindern im Krankenhaus besucht und durch das Mixen von Fruchtcocktails eine angenehme Abwechslung beschert.

Hermannslauf 2019: Start in Detmold Fotostrecke

Foto: Oliver Schwabe

Offiziell nur eigene Aktion unterstützt

Der den Hermannslauf ausrichtende TSVE 1890 Bielefeld verhält sich gegenüber großen, aber auch kleineren Aktionen neutral. »Wir maßen uns nicht an, zu sagen, das ist ein gutes und das ist ein weniger gutes Anliegen«, sagt Hermannslauf-Organisator Daniel Skakavac: »Deshalb halten wir es so: Wir unterstützen diese Aktionen nicht, und wir werben auch nicht dafür. Aber wir haben aber nichts dagegen, solange sich alle Beteiligten an die gesellschaftlich akzeptierten Spielregeln halten. Das Wichtigste für uns ist, dass die Marke Hermannslauf in keiner Weise beschädigt wird.«

Hermannslauf 2019: Zieleinlauf an der Sparrenburg Fotostrecke

Foto: Oliver Schwabe

Offiziell unterstützt wird nur die eigene Aktion. Das beim Mini-Hermann für die Sechs- bis Zehnjährigen eingenommene Startgeld wird Jahr für Jahr gespendet. Dieses Mal unterstützt der TSVE damit das Projekt »Sportvereine bewegen Schulkinder« der Bürgerstiftung Bielefeld.