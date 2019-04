Benjamin Uffmann beim Gespräch in den Büros für Ambulant Betreutes Wohnen des Autismus-Vereins. Er lebt in einer eigenen Wohnung in Jöllenbeck, möchte aber gerne irgendwann nach Ahlen ziehen: Denn das Städtchen gefällt ihm.

Von Sabine Schulze

Benjamin Uffmann ist Autist, genauer: Asperger-Autist. D e n Autisten gibt es nicht, stellt er gleich zu Beginn des Gespräches klar. Es gibt ein breites Spektrum und selbst bei Menschen mit gleicher Diagnose individuelle Unterschiede und ganz verschiedene Stärken und Schwächen. »Der eine ist besser im Rechnen – das kann ich aber gar nicht –, der andere ist Musiker«, verdeutlicht er. Zu letzterer Kategorie gehört er selbst: Benjamin Uffmann hört gerne Musik, spielt Gitarre bei den »Golden Eyez« und hat ein enormes Gedächtnis. Fragt man ihn nach Rock- und Popsongs der 70er bis 90er Jahre, bleibt er keine Antwort schuldig.

Aus Anlass des Welt-Autismus-Tages im April hat er sich zu einem Gespräch über diese Entwicklungsstörung bereit erklärt, in kleinem Kreis und an einem vertrauten Ort. Er möchte ebenso wie seine Betreuerin Kathrin Weniger – sie gehört zum Team des Ambulanten Betreuten Wohnens für Menschen mit Autismus – aufklären und erklären, was Autismus bedeuten kann. Oder besser: Was es für ihn bedeutet und worin für ihn die Schwierigkeiten bestehen. Denn, wie gesagt, jeder Autist ist auf seine Art besonders und anders.

Zu wenig Rücksicht

Ein Problem aber haben eigentlich alle Menschen mit Autismus mehr oder weniger: Es fällt ihnen schwer, Beziehungen zu anderen aufzubauen, es fehlt oft die Fähigkeit, nicht-sprachliche Signale anderer richtig zu verstehen. »Es fällt mir zum Beispiel schwer, Beziehungen zu Gleichaltrigen aufzubauen«, schildert der 40-Jährige. Mit Menschen, die etwa 20 Jahre jünger sind, kommt er zurecht – ebenso mit deren Eltern, wenn die deutlich über 50 sind. »Bei mir ist die emotionale Intelligenz nicht so ausgeprägt«, erklärt Benjamin Uffmann.

Das hat ihm schon in der Schule zu schaffen gemacht, weswegen er nur mit Mühe seinen Realschulabschluss erworben hat. »Meine Schulzeit war der Horror!« Warum das so ist, hat er erst vor sieben Jahren erfahren, als er endlich die Diagnose Asperger-Autismus erhielt. Die Beurteilungen seiner Lehrer in den Zeugnissen hat er danach mit anderen Augen gesehen und dort Beschreibungen gefunden, die typisch für das Verhalten von Autisten sind.

Dennoch will er nicht sagen, dass er unter seinem Autismus leide. »Ich leide eher unter den Mitmenschen, wenn die zu wenig Rücksicht nehmen.« Dann werde er zornig, gibt der 40-Jährige zu; schließlich sage er doch stets, dass er Hilfe benötige und erklärt auch warum. »Wenn ich im Aldi nach etwas frage und man zeigt mir nicht genau, in welchem Regal das ist, finde ich das nicht. Zwischen den falschen Regalen werde ich dann panisch«, schildert er eine typische Situation. Denn er verliert rasch die Orientierung.

Anders als viele andere Autisten hat Benjamin Uffmann einen Freundeskreis, zu dem etwa die Mitglieder der Band Golden Eyez gehören. Mit der Band ist er auch schon auf dem Schildescher Stiftsmarkt aufgetreten. Das wirft eine Frage auf: Dort, wo es voll und rummelig ist? »Aber doch nicht auf der Bühne!«, kontert Uffmann. Da darf es dann auch einmal richtig laut sein – was er sonst eher nicht schätzt.

Kinderschreien stresst

Er trifft sich mit Freunden deshalb auch gerne im Wald oder Zuhause und seltener in Kneipen, wo es unruhig ist und ihm Fremde nahe kommen können. Besonders Witzbolde sind ihm ein Gräuel, weil es ihm schwer fällt, Scherze und Ironie zu verstehen. »Wenn mir einer sagt: ‘Hier kommst du nicht durch, erst Wegezoll zahlen’, weiß ich, dass das nicht ernst gemeint ist.« Zuweilen aber, erklärt er, dauere es, bis er eine Antwort gebe: »Ich muss immer erst überlegen, welche Reaktionen möglich sind und dann, welche der Situation angemessen ist. Das ist wie in einer Szene des Films Terminator I, von 1984.«

Besonders unangenehm ist dem 40-Jährigen der Kontakt mit kleinen Kindern: »Ich habe sensorische Schwierigkeiten bei der Berührung von Babys und Kleinkindern«, erklärt er. Wenn an einer Supermarktkasse ein Kind schreit, stülpt er sofort seine Kopfhörer über (die er meistens dabei hat) und stellt die Musik laut. »Das Schreien stresst mich total, auf einer Skala von Null bis Zehn ist das bei mir eine Acht oder Neun.«

Gerade die Unberechenbarkeit von Kindern ist für Uffmann ein Problem, weswegen er sie meidet. »Es wäre doch auch für Kinder blöd, wenn ich gar nicht auf sie reagiere«, analysiert er. Dies zu erkennen und zu berücksichtigen, gehört zu seinen Stärken.

Kein Verstellen

Zu seinen Schwächen hingegen zählt er eine motorische Ungeschicklichkeit. Das ist im Alltag durchaus einschränkend, aber daran arbeitet er mit seinem Unterstützer-Team. Kathrin Weniger gehört seit April 2015 dazu, kennt ihn und sein Umfeld mittlerweile gut. Sie hilft ihm, sein Leben zu organisieren und zu strukturieren, führt mit ihm viele Gespräche, erklärt Situationen und ist ein bisschen seine soziale Dolmetscherin.

Unter die Arme greift sie ihm auch im Haushalt und etwa beim Kochen. Mit Mikrowelle und Backofen kommt Benjamin Uffmann, der alleine lebt, klar. Mit dem Herd aber nicht. »Wenn das Wasser sprudelnd kocht und man alles auf einmal machen muss, ist das zu viel« Weswegen er zum Beispiel gelernt hat, die Nudeln in der Mikrowelle, Spinat, Fischstäbchen und Bratwürste hingegen im Backofen zuzubereiten.

Das Kochen sei quasi symbolisch für ihre Arbeit, sagt Kathrin Weniger: »Nach und nach werden die Handlungsfähigkeiten von Herrn Uffmann erweitert.« Um ein »kognitives Chaos im Kopf«, wie er es nennt, zu vermeiden, hat der 40-Jährige zudem gelernt, bei Überforderung Hilfe zu erbitten.

Eines ist typisch für ihn und andere Autisten: Sie können sich nicht verstellen oder Eigenarten kaschieren. Um es positiv zu sagen: Sie sind authentisch – jeder auf seine Art. Kathrin Weniger, ihren Kollegen und den Mitgliedern des Vereines Autismus Ostwestfalen-Lippe ist deswegen auch wichtig, Menschen mit einer Autismus-Spektrum-Störung nicht nur über ihre Defizite zu definieren: »Daran kann oft gearbeitet werden. Vor allem aber hat jeder hat seine eigene Persönlichkeit.«

Das ist Autismus

Autismus ist eine tief greifende Entwicklungsstörung, von der etwa ein Prozent der Bevölkerung von Geburt an betroffen ist. Das Wort leitet sich vom griechischen autos, »selbst« ab. Geprägt wurde der Begriff 1911 von dem Schweizer Psychiater Eugen Bleuler, der damit die Zurückgezogenheit in eine innere Gedankenwelt bezeichnen wollte.

Da man heute von fließenden Übergängen zwischen mildem und ausgeprägterem Autismus ausgeht, spricht man von der Autismus-Spektrum-Störung. Zu den Symptomen gehören eine gestörte Interaktion, Probleme beim Aufbau von Beziehungen, ritualisierte, stereotype Verhaltensweisen und fixierte Interessen. Autistische Menschen reagieren empfindlich auf Reizüberflutungen, Abweichungen von Ritualen können sie in Verzweiflung stürzen: Die Dinge müssen ihre Ordnung und Anordnung haben.

Der frühkindliche Autismus, bei dem es erste Auffälligkeiten ab dem zehnten Monat gibt, kann variieren zwischen geistiger Behinderung und hoher Intelligenz. Der Asperger-Autismus fällt ab dem vierten Lebensjahr auf, er variiert zwischen normaler Intelligenz und Hochbegabung.

Menschen mit Autismus und ihre Angehörigen finden Unterstützung beim Verein Autismus Ostwestfalen-Lippe, 1977 als Elterninitiative gegründet. Er ist Träger zweier Gesellschaften: Eine unterhält Autismus-Therapie-Zentren an fünf Standorten, unter anderem in Bielefeld, die andere mit dem Namen Frida bietet Dienstleistungen wie das Ambulant Betreute Wohnen oder Integrationsassistenzdienst an.