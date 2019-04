Von Bernhard Hertlein

Bielefeld (WB). Der Einzelhandel in Ostwestfalen-Lippe hat ein schwieriges Jahr hinter sich. Während die Branche bundesweit inflationsbereinigt immerhin noch um 1,0 Prozent zulegen konnte, mussten die Geschäfte in der Region ein Minus von 0,6 Prozent hinnehmen. »Die Hoffnung, dass wir nach dem Weihnachtsgeschäft noch ein leichtes Plus vermelden können, hat sich leider nicht erfüllt«, erklärt Thomas Kunz, Hauptgeschäftsführer des OWL-Handelsverbandes, jetzt bei der Vorlage der Bilanz. Im Gegenteil: Mit knapp 2,1 Milliarden Euro lag der Umsatz in den Monaten November und Dezember sogar unter den 2,2 Milliarden des Vorjahres.

Größten Rückgang in Bielefeld

Insgesamt erwirtschaftete die Branche 2018 in OWL 11,07 Milliarden Euro – nach 11,13 Milliarden im Jahr 2017. Das beste Ergebnis der vergangenen zehn Jahre erzielten die Händler der Region in 2013 mit 11,18 Milliarden Euro. Am niedrigsten war der Umsatz 2009 mit 10,51 Milliarden.

Den größten Rückgang gab es im vergangenen Jahr in der Stadt Bielefeld mit 1,2 Prozent.

Thomas Kunz (links) und Prof. Johannes Beverungen Foto: Hertlein Thomas Kunz (links) und Prof. Johannes Beverungen Foto: Hertlein

Nur der Kreis Gütersloh erzielte nach Angaben des Verbandes mit 0,2 Prozent in OWL ein kleines Plus. Paderborn hielt sich immerhin stabil. Im Kreis Minden-Lübbecke gingen die Umsätze um 0,8 und im Kreis Herford um 0,7 Prozent zurück. Der Kreis Paderborn (1,80 Milliarden Euro) und der Kreis Gütersloh (1,70) belegen in OWL auch, was die Umsatzhöhe betrifft, hinter Bielefeld (2,33) die Plätze 2 und 3. Der Kreis Höxter kommt noch auf 662 Millionen – ein Minus von 0,2 Prozent.

Umsätze von Onlineanbieter nicht eingerechnet

Nicht eingerechnet sind in diese Bilanz nach Angaben des Präsidenten des Handelsverbandes, Prof. Johannes Beverungen, die Umsätze der bundesweit aktiven Onlineanbieter wie Amazon oder Zalando. Sie entwickelten sich positiv. Umso ärgerlicher ist nach Meinung von Beverungen, dass von der Gewerkschaft Verdi mehrfach durchgesetzte Verbot verkaufsoffener Sonntage. Dieses habe die Händler in der Region 2018 insgesamt 100 Millionen Euro Umsatz gekostet. »Wer sich gegen verkaufsoffene Sonntage ausspricht, gefährdet aktiv Arbeits- und Ausbildungsplätze vor Ort«, kritisiert der OWL-Einzelhandelspräsident.

Der Handelsverband vertritt in der Region etwa 1500 Einzelhändler mit gut 5000 Betriebsstätten und mehr als 70.000 Beschäftigten. Die Zahl geht allerdings Kunz zufolge wegen Geschäftsaufgaben und Insolvenzen seit einiger Zeit jährlich zwischen drei und fünf Prozent zurück.