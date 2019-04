In der Bahnhofshalle in Bielefeld wurde ein 33-jähriger Mann von einem Trio attackiert. Später setzten sie den Angriff außerhalb des Bahnhofs fort. Foto: Bernhard Pierel

Von Florian Weyand

Bielefeld (WB). Drei Männer haben am Sonntagmorgen am Bahnhof in Bielefeld einen 33-Jährigen attackiert und versucht, ein Smartphone zu stehlen. Ein Paar (28/25) beobachtete den Raub und geriet ebenfalls ins Fadenkreuz des Trios.