Verleihung des Partizipationspreises in der Uni: Faraj Remmo (vorne sitzend) mit Irith Michelsohn (von links), Boushra Elias, Jutta Küster, Prof. Dr. Gesine Schwan (SPD), Bürgermeisterin Karin Schrader, Andrea Frank (Zentrum für Lehren und Lernen der Uni) und Moderator Timo Fratz (vorne hockend). Foto: Moritz Trinsch

Bielefeld (WB/mot). Die Vorsitzende der Jüdischen Kultusgemeinde Bielefeld, Irith Michelsohn, und der Mitgründer des islamischen Zentrums Bielefeld, Sami Elias, haben den Wander-Partizipationspreis 2019 erhalten. Der Preis wird an Menschen verliehen, die sich öffentlich für Integration und Inklusion engagieren.

»Der Preis leistet einen großartigen Beitrag für Integration und Inklusion. Er ist bereits jetzt ein renommierter Preis auf lokaler Ebene«, sagte Bürgermeisterin Schrader bei der Preisverleihung in der Uni. Neben Schrader war auch die ehemalige Bundespräsidentschaftskandidatin Gesine Schwan bei der Verleihung dabei. Überreicht wurde die graue Stein-Skulptur von der Journalistin Jutta Küster.

Preisträgerin Irith Michelsohn wurde 1953 in Tel Aviv (Israel) geboren und ist in Franken aufgewachsen. Für sie sei der Preis eine Verpflichtung, auch künftig »für Integration und Inklusion zu sorgen und sie zu stützen«. Die Jüdin setzt sich vor allem für den Dialog zwischen den Religionen ein. Dazu organisiert sie Begegnungsreisen nach Auschwitz, an denen Christen, Juden und Muslime teilnehmen. »Das Besondere ist dann, wenn Muslime zu mir kommen und sagen ›Jetzt verstehen wir die Juden‹.« Demnächst soll zudem ein Begegnungswerk gegründet werden. Dafür sind auch Gespräche mit NRW-Ministerpräsident Armin Laschet geplant.

»Man kann auch im Sitzen aufstehen«

Der zweite Preisträger Sami Elias konnte nicht an der Verleihung teilnehmen. Für ihn durfte seine Tochter Boushra Elias den Preis entgegennehmen. Der Wanderpreis wurde erstmals 2016 verliehen. Ins Leben gerufen wurde die Aktion »Danke Bielefeld«, die den Preis verleiht, von Dr. Faraj Remmo. Der 1969 in Beirut geborene Kurde ist seit einem Badeunfall im Jahr 1990 vom Hals abwärts gelähmt. Trotz jahrelanger Depressionen hat Remmo nie aufgegeben. Für ihn steht fest, »man kann auch im Sitzen aufstehen«, sich gegenseitig helfen und unterstützen.

Der Preis ist eine Skulptur, die zwei Menschen zeigt, die einem Dritten dabei helfen, eine Felswand hochzukommen. Jedem müsse klar werden, dass Hilfe zu leisten und Hilfe zu bekommen ganz eng zusammen gehören, so Jutta Küster.

Der Preis wird alle zwei Monate an eine Person und einmal im Jahr an zwei Personen verliehen. Irith Michelsohn und Sami Elias erhalten jeweils 500 Preisgeld.