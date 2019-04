Ummeln (WB/hz). Nach dem Feuer mit drei Verletzten in einem Haus der Stadt Bielefeld an der Karl-Triebold-Straße (das WESTFALEN-BLATT berichtete) soll heute ein Sachverständiger mit Kripoermittlern die Brandursache heraus finden.

Das sagte Polizeisprecherin Caroline Bultmann. In der städtischen Immobilie war am frühen Sonntag um kurz vor 5 Uhr in einem Zimmer ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr schätzte den Schaden auf 30.000 Euro. Das Ausmaß ist aber offenbar nicht so dramatisch wie zuerst angenommen. Wie es von der Stadt heißt, wurden die Nachbarwohnungen vom Feuer doch nicht so stark in Mitleidenschaft gezogen und sind weiter bewohnbar.