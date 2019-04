In der Neuen Schmiede erfolgt der Start in den Mai mit der Band »Dr. Groove & The Soulinjections Band«.

Von Moritz Trinsch

Bielefeld (WB). »Tanz in den Mai« heißt es an diesem Dienstag wieder an vielen Orten in Bielefeld. Wo kann man überall feiern? Das WESTFALEN-BLATT nennt einige Beispiele.

Rocknacht im Pappelkrug

Mit den Stones, Deep Purple, Metallica, Status Quo und vielen mehr geht es im Dornberger Pappelkrug in den Mai. Die größten Hits werden gespielt von der sechsköpfigen Coverrockband »All right now«. Die Bielefelder Vollblutmusiker rocken die Hits der vergangenen 50 Jahre. Einlass ist ab 20 Uhr. Beginn ist um 21 Uhr. Ort: Wertherstraße 311

Tanz in der Hechelei

Besonders viel los ist in der Hechelei im Ravensberger Park. Zusammen mit Radio-Bielefeld-Moderator Stephan Schueler und knapp 500 Gästen wird zu den Hits der 70er und 80er getanzt. Und auch im Mai geht die Party weiter. Bis 3 Uhr heißt es in der Hechelei »Herr Wirt, eine Kanne, eine Kanne blanken Wein!« Beginn ist um 21 Uhr. Ort: Ravensberger Park 6

Groovige Walpurgisnacht

Wer in diesem Jahr mit der »Dr. Groove & The Soulinjections Band« in den Mai starten möchte, muss zur Neuen Schmiede nach Bethel kommen. Die neun Musiker aus Ostwestfalen-Lippe liefern Songs aus den 70ern, 80ern und 90ern. Vorrangig Soul- und Funkmusik wird gespielt. Das Motto lautet »Groovige Walpurgisnacht«. Einlass ist ab 20 Uhr (kein Vorverkauf). Ort: Handwerkerstraße 7

Feiern am Boulevard

Wer die Bierbörse kennt, weiß: Hier bestimmen die Partygäste – zumindest was die Preise der Getränke angeht. Auch in der letzten Aprilnacht heißt es richtig taktieren. Dazu dröhnen aus den Boxen die größten Schlagerhits. Unter den Augen von zwei sieben Meter hohen Panthern können die Gäste im Club Bielefeld zu House- und Elektrobeats tanzen. Beginn ist um 21 Uhr. Ort: Boulevard 3

Kapelle im Jazzclub

Rhythm’ and Blues ist ein Musikstil, der sich stets gewandelt hat. Die »Lohmann R&B Kapelle«, bestehend aus Olli, Holger, Sven, Uli, Michael, Matthes, Wolfgang und Mischa, lädt im Jazzclub zu einer Zeitreise durch die R&B Geschichte. Einlass ist ab 20 Uhr. Ort: Beckhausstraße 72

Popcornnacht

»Popcorn – yeah-yeah popcorn!«: Mit der Bielefelder Band »Mother Popcorn« kann man in der Gaststätte Royal in den Mai feiern. Das Duo, bestehend aus Manfred Eggert und Reinhard Nickisch, ist seit 55 Jahren auf den Bühnen in Ostwestfalen unterwegs. Ihr Bandname geht auf den legendären Soul-Titel von James Brown zurück. Neben Coverversionen zu den großen Soul- und Rock-Klassikern, hat die Band auch eigene Songs mit im Gepäck. Beginn ist um 20.30 Uhr. Ort: Rohrteichstraße 50.

Fulltones in der Deele

Mit Sixties-Beat und Rock&Roll tanzen die Besucher der Deele in den Mai. Zusammen mit »The Fulltones« geht es zurück in die 1960er Jahre. Wiederbelebt werden die Songs der Animals, Kinks, Sonics und Yardbirds. Die Routiniers mit ihren insgesamt weit über 100 Jahren Bühnenerfahrung versprechen am Ende des Abends ein Aha-Erlebnis über die musikalischen Sechzigerjahre. Beginn des Konzerts ist um 21 Uhr. Ort: Johannisstraße 36

Tanzen in Brackwede

Wer schon immer mal die längste Biertheke Brackwedes bewundern wollte, hat nun wieder Gelegenheit dazu. Die Feuerwehr Brackwede lädt in diesem Jahr wieder zum Tanz in den Mai ein. Wie schon in den vergangenen Jahren ist auch die Tanz und Show Band Nightlife mit dabei. Ihr weit gefächertes Programm reicht von Schlager über Rock bis hin zur Old School Musik. Beginn ist um 19 Uhr. Ort: Wiedenbrücker Straße 8 (Gerätehaus am Marktplatz)

Blues, Rock und Folk

Im fünften Kanton laden der SPD-Ortsverein Hellingskamp und die Baugenossenschaft Freie Scholle zum Tanz in den Mai. Neben Bulli Grundmann ist auch die »Worried Men Skiffle Group« mit dabei. Die Gruppe ist seit den 1960er musikalisch aktiv und bietet Blues, Folk und Rockmusik. Pünktlich um Mitternacht wird zusammen um den Maibaum getanzt und das Lied »Der Mai ist gekommen« angestimmt. Beginn ist um 18 Uhr. Ort: Carl-Hoffmann-Straße (Rosenplatz).

Garage-Punk in der Bar

Zusammen mit den »Trash Templars« feiern die Gäste in der Extra Blues Bar in den Mai. Sie spielen den 4-Akkord-Fuzz-Garage-Punk und touren damit seit 2010 durch ganz Deutschland. Vor kurzem haben die vier Bielefelder ihr erstes Album herausgebracht. Beginn ist um 21 Uhr. Ort: Siekerstraße 20