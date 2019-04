Die Justizvollzugsanstalt in Brackwede. Foto: Thomas F. Starke

Bielefeld (WB/hz). Zum dritten Mal binnen eines Jahres wollen Rechtsextreme in Bielefeld für die Freilassung der im Gefängnis Brackwede inhaftierten Holocaustleugnerin Ursula Haverbeck (90) aufmarschieren. Die Polizei rüstet für einen Großeinsatz.

Polizeisprecherin Sonja Rehmert bestätigte, dass die Partei »Die Rechte« für Dienstag, 7. Mai, zwischen 19.30 und 22 Uhr eine Kundgebung angemeldet hat. Die Rechtsextremen wollen sich vor dem Gefängnis an der Umlo­straße 100 sammeln. Anmelder ist nach Informationen dieser Zeitung der Vize-Vorsitzende der Partei »Die Rechte«, Michael Brück. Er rechnet mit bis zu 50 Teilnehmern.

Der Aufmarsch findet am ersten Jahrestag der Inhaftierung der wegen Volksverhetzung verurteilten Ursula Haverbeck statt. Sie ist zugleich Spitzenkandidatin der Partei »Die Rechte« für die Europawahl. Rechtsextreme waren für ihre »Ikone« Haverbeck bereits am 10. Mai und am 10. November 2018 durch Bielefeld gezogen.