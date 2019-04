Von Burgit Hörttrich

Louis Schröter, Betriebsleiter des Bades, sagt, dass nach dem vergleichsweise milden Winter »nur« rund 500 Fliesen vor allem am Beckenrand hätten ersetzt werden müssen: »Nach einem richtig kalten Winter können das durchaus auch 5000 sein.« Außerdem seien die Unterwasserscheinwerfer und die Außenbeleuchtung ausgetauscht, auf LED umgestellt worden.

Die Vorbereitungen seien abgeschlossen, der Rasen gemäht, die 20 Strandkörbe stehen und natürlich ist das Wasser, 3700 Kubikmeter, eingelassen. Noch werde nur eine Hälfte des 2700 Quadratmeter großen Beckens auf 26 Grad beheizt, für die zweite Hälfte, zu der auch das Springerbecken gehöre, lohne das erst etwa Mitte Mai, wenn mit besserem Wetter auch mehr Badegäste kommen würden, so Bruns. Allerdings, so ergänzt er, sei die Saison 2018 »rekordverdächtig« gewesen: »Allein das Wiesenbad hatte 155.000 Badegäste.«

Neue Fahrrad­abstellanlage in Gadderbaum

Auch die Vorbereitungen in den anderen Bielefelder Freibädern seien weitgehend abgeschlossen, so Bruns. Sollte sich die Wetterlage nicht stark verschlechtern, sollen am 11. Mai alle anderen Bäder, nämlich Dornberg, Gadderbaum, Schröttinghausen, Jöllenbeck, Hillegossen, das Naturbad Brackwede und das Senner Waldbad die Saison eröffnen. Ende 2018 sei am Freibad Gadderbaum eine neue Fahrrad­abstellanlage gebaut worden. Im Zuge der Maßnahme sei der gesamte Vorplatz des Freibades umgestaltet worden. Entstanden seien dabei 134 Stellplätze für Fahrräder.

Die BBF habe dafür insgesamt 40.000 Euro investiert, 16.000 Euro kommen aus Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative des Bundesumweltministeriums. Die BBF wolle in dieser Freibadsaison alle belohnen, die mit dem Rad zum Bad kommen. Jeder Badegast, der mit dem Fahrrad kommt, kann sich dafür einen Stempel abholen; zehn Stempel bedeuten die Teilnahme an der Verlosung einer BBF-Gold-Card, mit der man ein Jahr lang alle Einrichtungen der BBF besuchen kann.

Übrigens öffnet das Wiesenbad nur an Feiertagen wie dem 1. Mai, Samstagen und Sonntagen »erst« um 9 Uhr. Montags bis freitags können die Frühschwimmer bereits um 6 Uhr ins Wasser. Früh eben.