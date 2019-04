Von Sabine Schulze

Bielefeld (WB). Seit zwei Wochen muss Lars wegen eines Eingriffs am Knie im Kinderzentrum des Evangelischen Klinikums Bethel das Bett hüten. Am Montag gibt es Abwechslung im Klinikalltag: Der 13-Jährige wird mit dem Krankenwagen in den neuen Südostflügel von Gilead I verlegt. Denn einige Kliniken des Kinderzentrums ziehen um. Der geplante Neubau macht es nötig.