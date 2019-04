In diesem Mehrfamilienhaus in Bielefeld fand der Polizeieinsatz statt. Die betroffene Familie möchte anonym bleiben. Foto: Christian Althoff

Von Christian Althoff

Ein Mehrfamilienhaus am Stadtrand von Bielefeld. Hier lebt eine fünfköpfige Familie mit ausländischen Wurzeln, die aus Angst vor Repressalien nicht namentlich genannt werden möchte. Die Mutter: »Wir sind ganz normale Leute. Mein Mann, der nicht so gut deutsch spricht, arbeitet, und unsere beiden Ältesten gehen aufs Gymnasium. Wir hatten noch nie mit der Polizei zu tun.«

Am 27. Februar klingeln ein Streifenbeamter und eine Kollegin bei der Familie. An der Wohnungstür teilt der Polizist dem Familienvater sinngemäß mit, er sei wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt worden. Die Ehefrau antwortet, davon wüssten sie nichts, und man habe jetzt auch keine Zeit: »Tut uns leid.« Darauf sagt der Polizist, der Ehemann solle »den Herrn« in Ruhe lassen. »Kommt das noch mal vor, werden Sie eingesperrt.«

Angeblicher Tritt in den Hintern

Es werden weitere Sätze gewechselt, und die Frau sagt zu den Polizisten, ihr Mann verstehe nicht soviel Deutsch. Darauf erwidert der Polizist: »Aber genug Deutsch, um zu schlagen und zu treten.« Die Ehefrau fragt »Wie bitte?« und wird vom Polizisten unterbrochen. Er erklärt in Richtung Ehemann: »Ich werde gegen Sie auch eine Meldung an die Führerscheinstelle schreiben, und dann verlieren Sie Ihren Führerschein.«

Später stellte sich heraus: Ein Mann, der ein paar Straßen weiter wohnt, hatte den Familienvater angezeigt und behauptet, der habe ihn in den Hintern getreten. Die Frau: »Die Kinder unserer Familien haben Streit. Möglicherweise war das der Grund für die Anzeige.« Ob an dem Vorwurf etwas dran ist, ist unklar.

Anzeige gegen die Polizisten

Der entfernte Nachbar scheiterte jedenfalls vor dem Amtsgericht mit seinem Antrag, die Familie mit einem Annäherungsverbot auf Abstand zu halten. Anwalt Ali Senol, der die Familie vertritt: »Vier Wochen vor dem angeblichen Tritt hatte mein Mandant eine Bandscheiben-OP. Der hätte die Tat gar nicht begehen können. Die Richterin hat soviel Ungereimtes gesehen, dass sie den Antrag abgelehnt hat.« Der Strafprozess wegen gefährlicher Körperverletzung (weil bei dem Tritt ein Schuh eingesetzt worden sein soll) steht noch aus.

Der Anwalt hat die Polizisten bei der Staatsanwaltschaft Bielefeld angezeigt und Dienstaufsichtsbeschwerde erstattet. Polizeisprecherin Sonja Rehmert: »Die Dienstaufsichtsbeschwerde ist am 15. April eingegangen. Wir werden die Beamten ermitteln und zu einer Stellungnahme auffordern.«

Handy-Aufzeichnung als Beweis

Der Rechtsanwalt verfügt über einen 1:41 Minuten langen Mitschnitt des Polizeieinsatzes, denn das Gesagte wurde mit einem Handy aufgezeichnet. Ob die Aufnahme von der Staatsanwaltschaft oder einem Gericht verwendet wird, kann aber noch niemand sagen.

Strafverteidiger Senol erhebt mehrere Vorwürfe gegen die Polizisten: »Sie haben meinen Mandanten als Beschuldigten nicht vorschriftsmäßig belehrt. Der Polizist hat dem Familienvater Haft angedroht und mit einer Willkürmaßnahme gedroht, nämlich dem Führerscheinentzug.« Der Polizistin werfe er vor, nicht gegen ihren Kollegen eingeschritten zu sein, sagt Senol.

Kinder waren durch Einsatz verstört

Der beschuldigte Familienvater erklärte sinngemäß in gebrochenem Deutsch: »Wenn ich eine Akte bei der Polizei hätte und als Gewalttäter bekannt wäre, hätte ich Verständnis für so ein Auftreten. Aber so ist es eben nicht.« Seine Kinder, die den Einsatz mitbekommen hätten, seien verstört gewesen. Die Mutter: »Unsere Kinder kannten Polizisten bisher nur aus dem Verkehrsunterricht an der Schule. Jetzt haben sie ein ganz anderes Bild bekommen. Das ist schade.«