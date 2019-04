Von Florian Weyand

Bielefeld (WB). Diese Diebe achten offenbar auf Sauberkeit: Während des laufenden Geschäftsbetriebs haben Unbekannte am Samstag in einem Bielefelder Cafe- und Gastronomiebetrieb an der Wilhelmstraße einen Seifenspender geklaut. Auch weitere Gegenstände wurden entwendet.