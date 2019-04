Bielefeld/Enger (WB/mp). Ein Queller Ehepaar ist untröstlich: Wo mag nur der schicke, alte VW Käfer sein, der in der Nacht zu Sonntag, 28. April, von seinem Parkplatz an der Magdalenenstraße gestohlen worden war?

Wie das WESTFALEN-BLATT berichtete, hatte der schwarze Wagen Baujahr 1966 zuletzt ganz in der Nähe des Kreisverkehrs an der Carl-Severing-Straße gestanden. Das prekäre an der Situation: Das gepflegte Auto, dessen Wert die Polizei auf 20.000 Euro beziffert, gehört gar nicht dem bestohlenen Ehepaar, sondern seinen Freunden aus Enger. Die Besitzerin, eine 48-jährige Krankenschwester, hatte es ihrer Queller Freundin, einer 53-jährigen zahnmedizinischen Fachassistentin, für ein paar Tage zur Verfügung gestellt, weil diese ihren Opel Astra nach einem Unfall zur Reparatur geben musste.

»Wir hoffen auf einen Dumme-Jungen-Streich«

Und jetzt ist der Käfer verschwunden. »Wir hoffen auf einen Dumme-Jungen-Streich«, sagte die Quellerin dieser Zeitung. »Vielleicht fahren die Diebe den Tank leer und lassen den Wagen dann irgendwo stehen.« Alle Freunde und Verwandten seien bereits mündlich oder per Facebook über den Diebstahl informiert worden, natürlich auch die Polizei. Noch gibt es keine positive Rückmeldung.

Die Eigentümerin aus Enger ist besonders traurig über den Verlust, fuhr sie den 50-PS-Wagen, ihr erstes Auto überhaupt, doch schon fast 30 Jahre lang. An seinen Chromfelgen, einem relativ seltenen Metall-Schiebedach und alten Recaro-Sportsitzen sei er leicht zu erkennen. Wer Hinweise zu Diebstahl oder Verbleib des Oldtimers machen kann, meldet sich bei der Polizei unter Telefon 0521/5450.