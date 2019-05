Von Michael Schläger

Bielefeld/Düsseldorf (WB). Die Rede von Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) bei der zentralen Maikundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) NRW am Mittwoch in Bielefeld ist von massiven Störungen begleitet worden.

Nach Veranstalterangaben waren rund 4000 Menschen in den Ravensberger Park gekommen. Auch die DGB-Landesvorsitzende Anja Weber sah sichteilweise einem heftigen Pfeifkonzert ausgesetzt. Demonstranten aus dem linken Spektrum und Klima-Aktivisten sorgten mit Sprechchören und Buh-Rufen für eine Behinderung der Redebeiträge. Während Laschets Rede fiel zeitweise das Mikrofon aus.

Laschet wendet sich an die Störer

Der Ministerpräsident wich von seinem vorgesehenen Manuskript ab, trat vom Rednerpult an den Bühnenrand. »Ist das ein gutes Bild, das Sie hier abliefern?«, fragte er an die Störer gerichtet. Der eigentliche Gegnerin der politischen Auseinandersetzung seien aktuell rechte Nationalisten, die Europa zerstören wollten, sagte Laschet mit Blick auf die bevorstehende Europawahl am 26. Mai. Diese Gruppen gelte es, im Zaum zu halten.

Begleitet wurde Laschets Rede vom Slogan der »Fridays For Future«-Bewegung »Wir sind hier, wird sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut«. An die Protestierer gewandt, erklärte der Ministerpräsident deshalb: »Sie tun der Arbeiterbewegung keinen Gefallen, wenn Sie nicht auch über Arbeitsplätze reden.«

Laschet forderte weiter: »Wir müssen Klimaschutz mit unserem Industrieland kombinieren.«

DGB-Landeschefin: »Baut keine falschen Fronten auf«

»Baut keine falschen Fronten auf«, forderte DGB-Landeschefin Anja Weber. Auch sie sprach sich dafür aus, die Interessen von Arbeitnehmern und des Klimaschutzes zu vereinen. Ihr Beitrag ging allerdings in Teilen ebenfalls in Schlachtrufen wie »Hop, hop, Kohle-Stopp« unter.

Weber sprach weiter von einem historisch niedrigen Stand der Arbeitslosigkeit in NRW. Gleichwohl gebe es auch in Ostwestfalen-Lippe Probleme, wie etwa der Stellenabbau bei Gerry Weber in Halle zeige. Sie lobte den Einsatz der Beschäftigten des Bielefelder Lift-Herstellers Hiro, die seit zwei Jahren um einen Tarifvertrag kämpften.

Oberbürgermeister Clausen warnt vor Populisten

Bielefelds Oberbürgermeister Pit Clausen (SPD) stellte die Europawahl in den Mittelpunkt seines Grußwortes, warnte vor dem wachsenden Einfluss von Populisten in den einzelnen EU-Ländern. »Wenn alle nur an sich denken, dann bleiben Solidarität und Frieden auf der Strecke.«

Clausen wie auch die DGB-Landesvorsitzende baten zuvor darum, auch den Ministerpräsidenten ausreden zu lassen. »Das gebietet der Respekt. Der Ministerpräsident hat uns auch beim Demonstrationszug zum Ravensberger Park begleitet«, sagte Clausen.

Ministerpräsident stellt sich Diskussionen

Nach seiner Rede, die wegen der massiven Störungen kürzer ausgefallen war als geplant, begab sich Laschet auf einen kurzen Rundgang über das Parkgelände, wo verschiedene Organisationen ihre Info-Stände aufgebaut hatten und im Anschluss an die Kundgebung ein Mai-Fest geplant war.

Auch auf dieser Runde stellte sich der Ministerpräsident weiteren Diskussionen, unter anderem mit Studenten, die Verschlechterungen ihrer Studienbedingungen durch die geplante Neufassung des Hochschulgesetzes fürchteten.

Führten den Demonstrationszug durch Bielefeld an: NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU; zweiter von rechts), Britta Haßelmann (Geschäftsführerin der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen; von links), die Bundestagsabgeordnete Wiebke Esdar (SPD), der Bundestagsabgeordnete Friedrich Straetmanns (Die Linke), DGB-Landesvorsitzende Anja Weber und Oberbürgermeister Pit Clausen (SPD). Foto: Thomas F. Starke

72 Veranstaltungen in NRW

Die Kundgebungen zum Tag der Arbeit werben in diesem Jahr für die Europäische Union unter dem Motto »Europa. Jetzt aber richtig!«.

Zum Tag der Arbeit hatte der DGB NRW zu landesweit 72 Veranstaltungen eingeladen. Als Gastrednerinnen und -redner sollten unter anderem die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles in Recklinghausen und SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil in Bergkamen sowie der Grünen-Politiker Sven Giegold in Solingen und Sahra Wagenknecht, Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag, in Moers sprechen. Der Deutsche Gewerkschaftsbund ist die größte Dachorganisation von Einzelgewerkschaften in Deutschland. Die acht in dem Verbund organisierten Gewerkschaften haben den Angaben zufolge rund sechs Millionen Mitglieder. In Paderborn zogen 500 Menschen durch die Innenstadt.

In Berlin und Hamburg haben auch linksradikale Gruppen zu Mai-Demos aufgerufen.