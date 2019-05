Symbolfoto: Grabungsfunde aus dem Römerlager bei Haltern am See. Foto: dpa/Bernd F. Meier

Von dem vor rund 2.000 Jahren angelegten Lager ließen sich auch heute noch Spuren im Gelände finden, teilte der Verband am Donnerstag in Münster mit. Innerhalb Westfalens sei das ein einzigartiger Fall, weil andernorts solche Spuren zum Beispiel wegen späterer Besiedlung kaum zu erkennen seien. Details zu der Entdeckung und seiner wissenschaftlichen Bedeutung will der LWL am kommenden Mittwoch vorstellen, hieß es.