Von Hendrik Uffmann

Bielefeld (WB). Pflanzen, die an Wänden wachsen, tragbare Robotik, die die Muskelkraft potenziert, und ganz neue Mode-Möglichkeiten aus dem 3D-Drucker – bei ihrem Tag der offenen Tür zeigte die Fachhochschule Bielefeld am Samstag, wie innovativ und gleichzeitig alltagstauglich Wissenschaft sein kann.

So wie im Vertical-Farming-Labor des Fachbereichs Ingenieurwissenschaften und Mathematik. Dort sprießt in Wasserbecken Kresse auf kleinen Stoffstückchen. Was noch unspektakulär aussieht, könnte sich zu einem Zukunftsbereich von enormer Bedeutung entwickeln. »Das Fernziel könnten Farm-Scraper sein – hohe Gebäude, an denen Pflanzen angebaut werden, für die statt Erde ein textiles Material als Substrat eingesetzt wird«, erklärt Student Jan Lukas Storck.

Ganz neue Mode-Ideen

Und an einer konkreten Anwendung, die in naher Zukunft realisiert werden könnte, erläutert Storck, werde in der Fachhochschule aktuell in Kooperation mit einem Textilhersteller gearbeitet. Entstehen könnten so Stoffbahnen, die an die Küchenwand gehängt werden können und in denen Kräuter wachsen.

Foto: Hendrik Uffmann

Im Textiltechniklabor arbeitet das Team um Professorin Andrea Erdmann unter anderem an Geweben, die im 3D-Drucker entstehen. Mit dabei ist auch Susanna Fafenrot, die im Fachbereich Gestaltung Modedesign studiert. »Hier können ganz neue Mode-Ideen umgesetzt werden«, sagt die Studentin und zeigt einen Stoff, auf dem per Drucker Kunststoffteile aufgetragen wurden. »Dadurch fällt der Stoff ganz anders«, erläutert sie. Und für An­drea Erdmann bekommt die Grundlagenforschung in der Zusammenarbeit mit den Modedesignern bei den so genanten »Smart Textiles« eine ganz konkrete Anwendung. »So arbeiten wir nicht für die Schublade.«

Diese interdisziplinäre Arbeit zeichne die Fachhochschule im Ganzen aus, und durch den Neubau werde sie weiter befördert, sagte am Samstag FH-Präsidentin Ingeborg Schramm-Wölk.

Für die Besucher gab es am Tag der offenen Tür in den Hörsälen und Laboren immer wieder etwas Neues zu entdecken. So ließen sich Moritz (11) und Max (13) von Dennis Pauer erklären, woran dieser für seine Master-Arbeit im Bereich Bio-Mechanik arbeitet.

Für Menschen, deren Muskelkraft nicht mehr ausreicht, um zum Beispiel ihren Arm zu bewegen, entwickelt er ein Exoskelett – ein Metallgestell mit Gelenken und Elektromotoren, das am Arm befestigt wird und die natürlichen Bewegungen unterstützt. »Sensoren messen dabei, welcher Muskel mit welcher Geschwindigkeit und Kraft arbeitet und übertragen dies auf die Motoren«, erläutertet Pauer den beiden Brüdern, die zusammen mit Vater Michael Bünermann gekommen waren. »Hier gibt es mit dem Gebäude und der Technik viele super-spannende Sachen zu sehen«, so Bünermann.

250 Mitarbeiter im Einsatz

7000 Besucher kamen zum vierten Tag der offenen Tür der Fachhochschule Bielefeld. »Familien gehören ebenso dazu wie Schulabsolventen, die sich konkret über die Studiengänge informieren möchten«, erklärt FH-Sprecherin Christine Kramer.

250 Mitarbeiter und Wissenschaftler waren am Samstag im Einsatz, um den Besucher Einblicke in ihre Arbeit zu geben. Zu entdecken gab es mehr als 100 Veranstaltungen, Schnuppervorlesungen, Mitmach-Aktionen, offene Labore und Führungen vom Besuch der Photovoltaikanlage auf dem Dach bis zur Modellfabrik der »Industrie 4.0«, in der Maschinen miteinander kommunizieren.