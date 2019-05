Von Hendrik Uffmann

Bielefeld-Gadderbaum (WB). Am Montag ist Weltbienentag. Was jeder tun kann, um Insekten zu retten, das gab es schon am Sonntag in Olderdissen zu entdecken.

Zusammen mit dem städtischen Umweltbetrieb hatte das Team der Zooschule Grünfuchs um Inhaberin Antje Fischer am Sonntag dazu zahlreiche Mitmach-Aktionen aufgebaut, an denen sich vor allem junge Insektenschützer austoben konnten.

Denn etwas für Biene und Co. zu tun, ist manchmal ganz einfach – zum Beispiel mit der »Saatbombe«, erklärte Antje Fischer. »Erde und Lehm werden mit Wasser zu Matsch vermengt, und darin werden dann Blumen- und Pflanzensamen eingearbeitet. Dann wird die Masse zu kleinen Kugeln geformt, die dann getrocknet werden«, erläutert die Biologin. Wo auch immer dann eine solche »Bombe« platziert wird, sprießen schon bald Pflanzen, die den Bienen und Insekten als wichtige Nahrungsquelle dienen können.

Und viel Platz benötigt wird für ein solches Futterangebot auch nicht, erklärt Antje Fischer. »Dazu reicht schon ein Blumentopf auf dem Balkon. Und selbst wer keinen Garten oder Balkon hat, kann auf der Fensterbank einen Blumenkasten aufstellen oder an der Regenrinne ein kleines Insektenhotel befestigen.«

Drei Millionen bestäubte Blumen für ein Glas Honig

Und auch diese Behausungen könnten die Besucher bei dem Aktionstag gestern selbst bauen. Dazu schnitten sie Schilfrohre auf die passende Länge und befestigten sie in leeren Konservendosen, so dass die offenen Halme als Unterschlupf für Wildbienen dienen können. Und vor diesen brauche niemand Angst zu haben, betonte Antje Fischer: »Diese Bienen leben allein, man hat also nicht gleich einen ganzen Schwarm im Garten oder vor dem Fenster.«

Warum Bienen – und alle Insekten – so wichtig sind, vermittelten die »Grünfuchs«-Mitarbeiter ebenfalls. Denn ohne die Tiere würden viele Pflanzenarten wie Blumen und Obstbäume nicht bestäubt. »Bei der Herstellung eines Glases mit Honig bestäuben Bienen bis zu drei Millionen Pflanzen«, so Antje Fischer.

Wie der Honig ins Glas kommt, das zeigte Imker Klaus Pöschel den jungen Besuchern. So durften sie selbst die Waben in der Schleuder befestigen und dann kräftig zupacken, um die Trommel per Handkurbel in Schwung zu bringen.

Während die goldgelbe Flüssigkeit dann in Gläser abgefüllt wurde, hatten auch die Braunbären Max und Jule im Tierpark etwas von der Aktion. Sie erhielten schließlich als Leckerbissen die geschleuderten Waben.