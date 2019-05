Eine der Ersten im Wasser: Das Hillegosser Freibad »lockte« am Samstag mit 18 Grad Wassertemperatur. Foto: Bernhard Pierel

Bielefeld (WB/-md-). Es ist ein Auftakt nach Maß: Samstag früh um 11 Uhr steht Ingo Stucke (48) am Beckenrand in Hillegossen und schaut den ersten Badegästen der Saison zu. Stucke, stellvertretender Vorsitzender des SPD-Unterbezirks, ist an diesem Tag als ehrenamtlicher Rettungsschwimmer eingeteilt.