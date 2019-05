Bielefeld (WB/-md-). Er liebt das Bad in der Menge. Und er lebt für seine Idee von Europa. Da kommt ihm das Sommerfest der Bielefelder SPD zum Thema Europa auf dem Siegfriedplatz gerade recht. Martin Schulz (63), der Mr. Europa aus Würselen, hat in Bielefeld ein Heimspiel, sitzt im Publikum, nimmt sich jede Menge Zeit für Selfies, spart aber auch nicht mit klarer Kante.

»Die Wahl am 26. Mai ist die Schicksalswahl für Europa«, sagt Schulz. Die Umwelt sei so gefährdet wie die Demokratie und die individuellen Menschenrechte. Dabei kommen die Gefahren von innen und außen gleichermaßen. Schulz skizziert detailliert das Bild von Trump mit seiner »privaten Profitoptimierung«, dem chinesischen Stahlwettbewerber ohne Mindestlohn, Gewerkschaft und Arbeitnehmerrechte. Dazu die Populisten in Europa. Schulz ist in seinem Element, wenn er den Rücktritt des FPÖ-Vizekanzlers oder Alice Weidels »Angst vor Staatsanwälten« thematisiert.

Der laue Samstagabend beschert den Bielefeldern auf dem Siegfriedplatz neben Schulz auch die heimische Kandidatin Sally Lisa Starken. Während sie vorher Wahlkampf in Lippe machte, tourte Schulz durch Gütersloh und Herford.

Der Flashmob der Jugendlichen von »Friday for Future« passt exakt ins Bild. Die heutige Generation sei die erste, die den Klimawandel spüre. Deshalb müsse sie auch handeln, fordert Sally Lisa Starken. Friday-Aktivistin Ekim Dogan (24) nimmt sie beim Wort: »Wir wollen nicht, dass geredet wird in der Politik, sondern gehandelt.« Freitag um 12 Uhr am Hauptbahnhof sind die Aktivisten wieder da. Martin Schulz leistet derweil noch Diskussionsarbeit an der Basis: Werben für den 26. Mai – und um jeden Preis in der Wahlkabine den Vormarsch der Populisten in Europa verhindern.