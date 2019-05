Von Burgit Hörttrich

Bielefeld (WB). Ende 2019 räumen die Britischen Streitkräfte die Catterick-Kaserne an der Detmolder Straße. 34 Hektar Fläche sollen anschließend ein Teil Bielefelds werden. Wie das aussehen soll – das ist offen. Wie das aussehen könnte, das zeigen die Ergebnisse des studentischen Ideenwettbewerbes »Stadt Land Quartier«. Die Siegerentwürfe werden am 23. Mai im Rahmen des Bielefelder »Kongress Stadtentwicklung« ausgezeichnet.

Björn Wehmeier, zuständig für den Bereich Stadtentwicklung im Bauamt, betont, es habe für die angehenden Stadtplaner, Architekten und Landschaftsarchitekten keine Beschränkungen irgendwelcher Art gegeben. So gibt es Entwürfe, die das Quartier behutsam um neue Baukörper ergänzen, vorhandene Gebäude mit einbeziehen, andere, die die 34 Hektar zuerst »freiräumen«, um dann dort ein komplett neues Quartier entstehen zu lassen.

Oder aber eine Art von Dystopie (Blick in die Zukunft mit negativem Ausgang) entwickelt haben. Mathias Karuzys (TH OWL) hat unterirdische (Überlebens-)Wohnstätten auf dem heutigen Kasernengelände platziert; die Jury spricht ihm ihre Anerkennung für die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Themenkomplex aus.

So sieht die Zufahrt zum Kasernengelände heute aus Foto: Thomas F. Starke So sieht die Zufahrt zum Kasernengelände heute aus Foto: Thomas F. Starke

Mit einem zweiten Preis bedacht wird der Entwurf von Tristan Rath, Vanessa Nicola Luz und Johannes Deneser (alle TH Köln). Er ergänzt vorhandene Gebäude durch Neubauten, schafft Plätze als Begegnungsorte.

In den meisten Ideenskizzen dominiert viel Grün. Anna Edegger und Katja Seibler (Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gestaltung) nennen ihren neuen Stadtteil »Stars and Stripes«: Es wechseln sich Wohnbebauung und Grünstreifen ab.

Catrin Hedwig, Leiterin des Bauamtes, die auch der Jury angehörte, sagt, sie habe erstaunt, dass die Studierenden alle »relativ traditionell« an ihre Aufgabe heran gegangen seien. So sei in keinem einzigen der Entwürfe der Öffentliche Personennahverkehr mit Stadtbahn und Bussen thematisiert worden, stattdessen hätten sich fast alle an die gültige Stellplatzverordnung für Autos gehalten. Catrin Hedwig: »Autofreie Bereich wurden nicht mitgedacht.«

Städtebaulicher Wettbewerb wird vorbereitet

Das Kasernengelände solle in der Realität urban werden, so Wehmeier, aber gleichzeitig auch vielfältig sein und vor allem zu der umgebenden Bebauung passen: »Auf dem Catterick-Gelände soll keine abgeschottete Planstadt entstehen.«

Zur Zeit werde bereits, sagt Catrin Hedwig, ein städtebaulicher Wettbewerb vorbereitet. In diesem städtebaulichen Wettbewerb aufgenommen werden solle auch, ergänzt Wehmeier, die Stadtbahntrasse nach Hillegossen. Noch offen ist, ob die Linie 3 von der heutigen Endstation Stieghorst-Mitte verlängert werden solle, oder ob die Linie 3 ab Sieker entlang der Detmolder Straße (und damit auch dem heutigen Kasernen-Gelände) weiter gebaut werde.

Mathias Karzys von der Technischen Hochschule OWL entwirft eine Art Endzeitszenario für das heutige Kasernengelände. Mathias Karzys von der Technischen Hochschule OWL entwirft eine Art Endzeitszenario für das heutige Kasernengelände.

Erst, wenn die Briten die Kaserne geräumt hätten, könne man überhaupt Fakten etwa zur Substanz der vorhandenen Gebäude sammeln, erläutert Catrin Hedwig: »Bislang sind genau Untersuchungen nicht möglich.« Die Stadt wolle aber vorbereitet sein, um nach der Freigabe des Geländes lange Entscheidungswege zu vermeiden.

Ihr sei wichtig, dass das neue Stadtviertel nach und nach wächst, dass keine uniforme Architektur entstehe, sondern ein vielschichtiges Quartier mit vielschichtigen Nutzungen.

Die Ideen der Studenten zeigten, wie diese sich zukunftsfähige Lebens- und Arbeitsräume vorstellten: Urbanität und gleichzeitig Überschaubarkeit. Erwünscht im Wettbewerb waren auch lokale Identität, private Rückzugsorte, lebendiger öffentlicher Raum, wohnungsnahes Grün.

Initiiert hatten den Wettbewerb Wohnungsunternehmen und der Forschungsschwerpunkt Urbanlab an der Technischen Hochschule OWL.