Von Michael Schläger

Bielefeld (WB). In einer Sondersitzung der Bezirksvertretung will Dornbergs Bezirksbürgermeister Paul John (Grüne) die Planungsvorschläge zum Ortsteilentwicklungskonzept Dornberg-Babenhausen diskutieren. Für ihn ist es ein »Skandal«, dass Bürgervorschläge darin nicht eingearbeitet sind.

»Die Bezirksvertretung muss den Kopf für etwas hinhalten, das sie so nicht auf den Weg gebracht hat«, sagte John gestern als Reaktion auf die am Wochenende bekannt gewordenen Überlegungen, im Stadtbezirk Dornberg Wohnraum für bis zu 11.000 Menschen neu zu schaffen. Damit würde die Bevölkerung des Stadtbezirks um gut die Hälfte anwachsen.

Beschluss sieht Potenzial für Wohnungsbau

Am 2. Mai war die umstrittene gutachterliche Darstellung zunächst in der Arbeitsgruppe Ortsteilentwicklung der Bezirksvertretung vorgestellt worden. Wegen ihrer Dimension wurde sie anschließend am 9. Mai im nichtöffentlichen Teil der Sitzung der Bezirksvertretung behandelt und traf auch dort auf ein erstauntes Echo. Mit seinem Vorschlag, das Thema öffentlich zu behandeln, habe er sich zu diesem Zeitpunkt nicht durchsetzen könnte, sagte John gestern.

Dabei habe sich die Bezirksvertretung in Sachen Ortsteilentwicklung eigentlich Transparenz auf die Fahnen geschrieben. Im März 2017 war der erste Sachstandsbericht zum von ihr in Auftrag gegebenen Ortsteilentwicklung veröffentlicht worden. Daran hatten sich ein Bürgerdialog und eine Bürgerwerkstatt angeschlossen, Veranstaltungen, bei denen Anwohner und Interessenverbände ihre Vorschläge für den Bereich zwischen Uni-Campus und Babenhauser Straße einbringen konnten.

Daraus resultierte auch ein gemeinsamer Antrag aller Parteien in der Bezirksvertretung Dornberg vom November 2018, in dem deutlich abgespeckt auch Bereiche für Wohnbebauung umrissen wurden. Dieser Beschluss sieht Potenzial für Wohnungsbau nördlich der Babenhauser Straße und dort östlich und westlich der Siedlung Leihkamp vor. Auch eine nördliche Abrundung des Wohngebietes Hollensiek halten die Bezirksvertreter für sinnvoll. Baulücken sollen in den Bereichen Deppendorfer Straße, Babenhauser Straße, Höfeweg und der Siedlung Vulsiekshof (Wohnen oder Gewerbe) geschlossen werden.

85 Hektar sollen neu bebaut werden

Das sei eine zusätzliche Bebauung in einem deutlich geringeren Umfang als sie die Gutachter jetzt vorschlügen, so Bezirksbürgermeister John. Auch der Stadtentwicklungsausschuss habe sich dafür ausgesprochen, auf dieser Grundlage die weitere Planung vorzunehmen. Doch davon sei so gut wie nichts aufgenommen worden. John verlangt nun Akteneinsicht, um nachvollziehen zu können, wie es dazu kommen konnte.

Die Büros »Cityförster«, »Urbanegestalt« und »SHP Ingenieure« hatten im Auftrag der Stadt das Ortsteilentwicklungskonzept weiter fortgeschrieben. Nach ihren Überlegungen könnte im Stadtbezirk – wie berichtet – eine Fläche von 85 Hektar neu bebaut werden, wovon 11,5 Hektar auf Gewerbegebiete entfielen. 4811 Wohneinheiten könnten entstehen, Platz für bis zu 11.000 Menschen. Westlich des Röteweges sehen sie auf 33 Hektar ein Neubaugebiet mit bis zu fünfgeschossiger Bebauung vor.

Das Büro »SHP Ingenieure« beschäftigte sich mit den zu erwartenden Verkehrsströmen. Aktuell werden im Stadtbezirk 56 Prozent der Wege mit dem Auto zurückgelegt. Bei einer unveränderten Mobilitätsstrategie würde dies bei der angedachten Bebauung im Tagesverlauf 20.230 zusätzliche Fahrzeugbewegungen bedeuten. Durch eine veränderte Strategie mit einem Ausbau von Radwegen und einer Verlängerung der Stadtbahnlinie 4 über die Dürerstraße hinaus bis nach Babenhausen Süd (Ringschluss mit der Linie 3) ließe sich dieser Zuwachs ihrer Ansicht nach aber auf 11.610 begrenzen.

Die Verkehrserschließung war auch einer der Hauptkritikpunkte der Naturschutzverbände, die am Freitag Alarm geschlagen und die Überlegungen der Planer scharf kritisiert hatten. Dr. Wiebke Homann vom Naturschutzbund Nabu hatte unter anderem die »mutwillige Zerstörung einer wertvollen Kulturlandschaft« beklagt.